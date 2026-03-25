Was stimmt nicht mit so jemanden? Diese Frage drängt sich auf, wenn man den Polizeibericht zu einer Nötigung im Straßenverkehr liest, die sich bereits am Sonntag auf der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ereignet haben soll. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Seat-Fahrerin zwischen 18.15 und 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs.

Sie sei auf der linken Spur gefahren, als ein bislang unbekannter Fahrer auf der rechten Spur versucht haben soll, sie zu überholen. Weil vor ihm ein anderes Auto fuhr, sei ihm dies jedoch nicht gelungen. Daraufhin habe er auf die linke Spur hinter den Seat der 39-Jährigen gewechselt und sei dicht aufgefahren. Außerdem soll er dabei die Lichthupe betätigt haben. Als die Seat-Lenkerin auf die rechte Spur wechselte, habe sie den Unbekannten mit einer Geste auf seine gefährliche Fahrweise aufmerksam gemacht.

A81 bei Böblingen: Unbekannter Fahrer fühlt sich provoziert und wird aggressiv

Davon fühlte sich der Unbekannte offenbar provoziert, weswegen er sein Auto schlagartig von der linken Spur auf die rechte Spur in Richtung der 39-Jährigen gelenkt habe. Dabei soll er die Seat-Fahrerein beinahe von der Fahrbahn abgedrängt haben.

Danach soll der Unbekannte versucht haben die 39-Jährige durch starkes Abbremsen auszubremsen. Im weiteren Verlauf sei er ihr mit sehr geringem Abstand gefolgt – und zwar bis auf die Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart, bevor er schließlich von der B 14 abgefahren sei.

Nötigung auf der A81 bei Böblingen – die Polizei sucht Zeugen

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen schwarzen Wagen der Marken Audi oder Seat gehandelt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun nach Zeugen, die die Fahrweise des Unbekannten und die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07 11 / 68 69 - 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.