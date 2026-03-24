Gefährlich und garstig unterwegs: Eine 39-jährige Seat-Fahrerin hat auf der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ein unschönes Erlebnis mit einem unbekannten Fahrer.
24.03.2026 - 16:04 Uhr
Was stimmt nicht mit so jemanden? Diese Frage drängt sich auf, wenn man den Polizeibericht zu einer Nötigung im Straßenverkehr liest, die sich bereits am Sonntag auf der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ereignet haben soll. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Seat-Fahrerein zwischen 18.15 und 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost dort im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs.