In der Uefa Youth League trifft der VfB Stuttgart auswärts in Lissabon auf Sporting CP. Krassimir Balakov hat einst für beide Clubs gespielt und den Nachwuchs seiner ehemaligen Vereine genau im Blick.

Philipp Maisel 03.03.2025 - 08:00 Uhr

In Bulgarien nahm die große Karriere von Krassimir Balakov ihren Anfang, bei Sporting CP startete er durch, beim VfB Stuttgart wurde er zur Legende. Mittlerweile hat der ehemalige Spielmacher seinen Lebensmittelpunkt in Sofia, aber den VfB Stuttgart trägt er weiter im Herzen und den Nachwuchs der Weiß-Roten hat er im Blick. An diesem Mittwoch (14 Uhr MESZ) treffen seine beiden ehemaligen Clubs in der Uefa Youth League aufeinander. Zeit für ein Gespräch.