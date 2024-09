Zwischen September und Oktober hat die Krause Glucke ihre Hochzeit. Die Reinigung des nussig-aromatischen Pilzes gestaltet sich allerdings oft kniffelig. So geht man vor.

Matthias Kemter 11.09.2024 - 14:15 Uhr

Für Forstleute ist die Krause Glucke (auch Fette Henne genannt) ein unbeliebter Baumschädling, aber für Pilzsammler ein begehrterSpeisepilz. Die essbaren Fruchtkörper mit krauser Struktur können bis zu mehreren Kilo schwer werden. Durch die schwammige bzw. krause Beschaffenheit sammeln sich im Inneren des Pilzes allerdings in der Regel zahlreiche Verunreinigungen und Insekten an, was die Säuberung oft kompliziert gestaltet. Für eine einfache Reinigung des Pilzkörpers geht man am besten wie folgt vor: