Die vergangenen Monate waren schwierig fürs Filderspitzkraut, vor allem zum Sommeranfang war es zu heiß und zu trocken. Jetzt hoffen die Landwirte auf Regen und milde Temperaturen.
30.08.2025 - 08:00 Uhr
Die Feldwege vor den Toren von Sielmingen sind matschig, große Pfützen stehen auf dem Asphalt. In der Nacht hat es bis 5 Uhr morgens kräftig geregnet. „Der hätte gern auch schon früher kommen können“, sagt Christian Alber über den Guss. Der 21-jährige Jung-Landwirt steht vor einem Acker, auf dem Rot-, Rund- und die berühmten Filderspitzkraut-Köpfchen wachsen. „Sie stehen gut da“, sagt er, dann fügt er hinzu: „Wir haben aber auch viel investiert – Wasser, Zeit und Geld.“