Von 17. bis 19. Oktober 2025 verwandelt sich Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wieder in die größte Krauthocketse Deutschlands. Wann finden welche Programmpunkte statt?
15.10.2025 - 16:00 Uhr
Am kommenden Wochenende steht Leinfelden-Echterdingen wieder ganz im Zeichen des Krauts – es ist wieder Krautfestzeit auf den Fildern. Von Freitag bis Sonntag haben die Organisatoren und zahllose Vereine und Initiativen in der Stadt ein umfangreiches Programm zusammengestellt – hier sind die Highlights: