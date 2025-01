Pünktlich zu Weihnachten gaben Michael Wendler und Laura Müller die Geburt ihres zweiten Babys bekannt. Stolz verkündeten sie auch gleich den Namen des Kleinen: Ocean Amor soll er heißen. Nachdem der Vorname ihres erstes Sohnes Rome Aston womöglich von einem Städtenamen und eine Automarke inspiriert war, könnte bei Sohn Nummer zwei vielleicht ihre Liebe zum Ozean Ausdruck finden. Was genau für eine Bedeutung hinter den Vornamen steckt, ist bisher nicht bekannt. Im Netz sorgen sie aber in jedem Fall für zahlreiches Stirnrunzeln.

Doch die zwei Jungs sind mit ihren eher ungewöhnlichen Namen immerhin nicht alleine in der Welt der Stars und Sternchen. Bei dem Promis gehört es ja fast schon zum guten Ton den Kleinen möglicht extravagante Namen zu geben. So heißen etwa die Kinder der US-Sängerin Alicia Keys Genesis und Egypt (Ägypten). Auch Kim Kardashian und Kanye West waren bei der Namensgebung ihrer vier Kinder kreativ: Sie hören auf die Namen North (Norden), Saint (Heiliger), Chicago und Psalm. Und für Schlagzeilen sorgte vor einigen Jahren auch Tech-Milliardär Elon Musk, dessen Sohn – zumindest inoffiziell – X Æ A-12 heißt.

Standesamt in Deutschland erlaubt nicht alle Vornamen

Himmelsrichtungen und Städte sind bei den Promis also hoch im Kurs. In Deutschland wären die Eltern jedoch vielleicht nicht mit allen Namen durchgekommen. Denn wer hier auf unkonventionelle Namensgebungen setzen will, muss sich mit dem Standesamt auseinandersetzen. Hierzulande gibt es nämlich klare Richtlinien, an die sich Eltern halten müssen.

Eine Liste mit zulässigen Namen gebe es zwar auch in der Bundesrepublik nicht. Aber „das Standesamt verweigert die Eintragung des Vornamens ins Geburtenregister, wenn der Vorname das Kindswohl zu gefährden droht“, heißt es im deutschen Namensrecht. Diese Vornamen etwa wurden von den Standesämtern bereits abgelehnt: McDonald, Satan, Puppe, Superman und Borussia.

Warum geben Stars ihren Kindern außergewöhnliche Vornamen?

Doch warum kommen Namen wie Emilia, Samuel, Noah oder Sarah bei Promis meist gar nicht erst in Frage? Paul Sahner, früherer Chefreporter der Bunten, erklärte damals gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass hinter der Namenswahl der Prominenz oft eine Marketingstrategie steckt. „Wenn Madonna ihre Tochter Lourdes nennt, dann ist das eine Riesen-PR-Nummer. Die Sehnsucht von Stars nach Unverwechselbarkeit hat sicher etwas mit ihrer eigenen Exaltiertheit, manchmal auch Borniertheit zu tun.“ Zugleich seien außergewöhnliche Namen aber auch eine Art Verpflichtung, später einmal Karriere zu machen. Und wahrlich: In der Schule oder in einem gewöhnlich Berufsleben könnten die Namen einiger Promi-Kinder durchaus zu Problemen führen.

Das Beispiel von Michael Wendler und Laura Müller ist nur das jüngste aus dem vergangenen Jahr. Auch andere Promis gaben ihren Babys 2024 außergewöhnliche Namen.