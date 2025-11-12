Die Kreative Werkstatt der Remstal Werkstätten lädt am Wochenende, 15. und 16. November, in ihre neuen Räume in Schorndorf. Für Besucher gibt’s Kunst und andere originelle Produkte.
12.11.2025 - 13:00 Uhr
Nach dem Umzug von Waiblingen nach Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) öffnet das Atelier am kommenden Wochenende erstmals seine Türen am neuen Standort an der Gottlob-Bauknecht-Straße 3. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher die Werkstatträume kennenlernen, das besondere Atelierflair erleben, Kunstwerke bestaunen und das vielfältige Angebot in aller Ruhe kennenlernen.