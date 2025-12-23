Manchmal könnte man fast ein wenig Mitleid mit ihm haben. Als Stahlgerippe steht der Steinheimer Steppenelefant „Steppi“ seit zehn Jahren in einem Kreisel und hat immer nur kurz Gesellschaft, wenn die Autos an ihm vorbeifahren. Dafür muss er auch noch Lärm und Abgase in Kauf nehmen. Doch nun hat sich das Grünteam des Bauhofs seiner erbarmt und gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr können als Ordnung schaffen.

Handgestrickter Schal als Geschenk Statt für den Winter das Gras zu Steppis Füßen einfach nur zu kürzen, haben sie es büschelweise zusammengebunden und die Büschel mit Wackelaugen, ein wenig Tannengrün und roten Kugelnasen versehen – und siehe da: Schon tummeln sich lustige Wichtel mit spitzen Mützen oder wild-wuscheligen Frisurenkreationen auf dem Kreisel.

Und Steppi wurde schon vor Weihnachten noch mit einem anderen Geschenk bedacht: Um den Hals trägt er einen lustig bunt gestreiften – und handgestrickten! – Schal, den er schon zur Feier seiner Entdeckung vor 115 Jahren bekommen hat. Sieht ganz so aus, als wäre da jemand bereit für eine große Weihnachtsparty.

Wichtel auch in Höpfigheim

Schade nur, dass man so schnell am Kreisel vorbei ist, wenn man nicht zum Verkehrshindernis werden möchte, und gar nicht richtig staunen kann. Wer mehr Muße zum Betrachten haben möchte: Auch am Höpfigheimer Kindergarten lädt ein Wichtel zum Schmunzeln ein. Der steht zwar, anders als die anderen, alleine da. Aber er hatte bis zum Beginn der Weihnachtsferien ja jede Menge Kinder zu Besuch, die sich über ihn gefreut haben.