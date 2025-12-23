Das Grünteam des Steinheimer Bauhofs hat aus dürrem Gras lustige Weihnachtswichtel gezaubert.
23.12.2025 - 14:00 Uhr
Manchmal könnte man fast ein wenig Mitleid mit ihm haben. Als Stahlgerippe steht der Steinheimer Steppenelefant „Steppi“ seit zehn Jahren in einem Kreisel und hat immer nur kurz Gesellschaft, wenn die Autos an ihm vorbeifahren. Dafür muss er auch noch Lärm und Abgase in Kauf nehmen. Doch nun hat sich das Grünteam des Bauhofs seiner erbarmt und gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr können als Ordnung schaffen.