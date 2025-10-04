Krebs bei Kindern Charlottes Weg in eine Welt ohne Krebs
Erkrankt ein Kind an Krebs, gerät das Familienleben aus den Fugen. Doch wie geht es nach der Heilung weiter? Das erzählt eine Familie aus dem Landkreis Ludwigsburg.
Erkrankt ein Kind an Krebs, gerät das Familienleben aus den Fugen. Doch wie geht es nach der Heilung weiter? Das erzählt eine Familie aus dem Landkreis Ludwigsburg.
Charlotte hat es geschafft: Sie ist ein „Survivor“. So werden die Kinder genannt, die eine Krebserkrankung überstanden haben. Was sie auszeichnet? Eine rund zwei Meter lange Kette voller bunter Perlen: Charlottes sind meist rot und rund, es gibt aber auch orangefarbene flache Perlen. Manche haben die Form eines Kreisels, andere die einer Muschel. Auf manchen Perlen ist ein Smiley drauf.