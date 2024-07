Krebserkrankte kämpfen nicht nur gegen die Krankheit mit ihren Symptomen, sondern auch mit den Nebenwirkungen der Therapie. Evidenzbasierte Hilfe aus der Naturheilkunde und Integrativen Medizin unterstützt.

Andrea Wyrwoll 15.07.2024 - 09:59 Uhr

Thomas Becker (Name geändert) hat immer gerne gegessen. Doch seine Krebserkrankung hat ihm diese Leidenschaft genommen. „Nach der Chemotherapie hatte ich immer mit Übelkeit zu kämpfen und auch mein Appetit hat stark abgenommen“, sagt der 57-Jährige. Aufgrund einer Leukämie (Blutkrebs) ist er Patient im Onkologischen Zentrum am Robert Bosch Krankenhaus (RBK). Die Chemotherapie schlägt gut an und seine Ärzte sind zufrieden mit dem Fortschritt. Becker selbst kämpft aber mit den Nebenwirkungen.