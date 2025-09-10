Am Samstag, 13. September, können sich Interessierte im Marstall Center in Ludwigsburg zum Thema Darmerkrankungen informieren und durch einen acht Meter langen Riesen-Darm gehen.
10.09.2025 - 14:02 Uhr
Jährlich erkranken rund 55.000 Menschen in Deutschland neu an Darmkrebs, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Im Jahr 2023 starben in Deutschland zudem rund 24.100 Menschen an Darmkrebs. Die Krankheit gehört damit zu den drei häufigsten Krebsarten in Deutschland. Umso wichtiger, auf das Risiko hinzuweisen – auch an ungewöhnlichen Orten wie einem Einkaufscenter.