Am 28. November ist Tag der Krebsvorsorge. Welche Früherkennungsuntersuchungen wieder öfter wahrgenommen werden und welche die Baden-Württemberger lieber vor sich herschieben – darüber klärt nun eine Analyse auf.

red 21.11.2024 - 00:10 Uhr

Immer mehr gesetzlich versicherte Baden-Württemberger nehmen an Krebs-Früherkennungsuntersuchungen teil. Das zeigen die Ergebnisse einer Analyse der AOK Baden-Württemberg und des Landeskrebsverbands: Demnach waren bei der Teilnahme an Koloskopien zur Darmkrebsvorsorge (plus 18,1 Prozent), am Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs (plus 8 Prozent) sowie an den Untersuchungen zur Früherkennung von Hautkrebs (plus 5,3 Prozent) und von Prostatakrebs (plus 4,7 Prozent) im Jahr 2023 deutliche Anstiege gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 zu erkennen.