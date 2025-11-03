Kreditwirtschaft in der Kritik Wenn die Banken das Risiko scheuen
Die IG Metall wirft Banken und Sparkassen vor, bei Kreditvergaben an heimische Unternehmen immer rigoroser vorzugehen. Auch bei Kleinbetrieben regt sich Unmut.
Das Verhältnis zwischen Banken und Wirtschaft ist angespannt wie selten zuvor. Die Abhängigkeit der Unternehmen von Fremdkapital wächst gerade dort, wo das eigene Geld in harten Jahren zur Neige gegangen ist. Allerdings zeigen sich die Banken unter dem Druck der Krise sowie streng reguliert von der Aufsicht immer restriktiver im Finanzierungsgeschäft, was Unternehmen und Belegschaften in Nöte stürzen kann.