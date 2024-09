Weil eine 73-jährige Toyota-Fahrerin beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen hat, kommt es am Dienstag in Ochsenhausen (Kreis Biberach) zu einem Unfall mit schweren Folgen.

Nina Scheffel 04.09.2024 - 10:52 Uhr

Am Dienstag erlitt ein Motorradfahrer in Ochsenhausen (Kreis Biberach) schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 73-jährige Toyota-Fahrerin gegen 16.20 Uhr von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen unterwegs. In Ochsenhausen wollte sie mit ihrem Toyota in die Brühlstraße nach links abbiegen.