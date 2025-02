Ein Mann wird beim Beladen eines Lastwagens mit Rindern in Dürmentingen von einem Bullen verletzt. Die Details.

red/dpa/lsw 20.02.2025 - 13:55 Uhr

Ein Mann ist beim Beladen eines Lastwagens mit Rindern in Dürmentingen (Kreis Biberach) von einem Bullen schwer verletzt worden. Der 58-Jährige befand sich in einem Gehege mit vier Tieren, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Dabei hab ihn ein rund eine Tonne schwerer Bulle attackiert und mehrfach mit dem Kopf zur Seite gestoßen.