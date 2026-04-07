Kreis Böblingen: 6 schöne Biergärten – Wo sich die Frühlingssonne draußen genießen lässt

Die Osterferien gehen in den Endspurt und die Wetteraussichten für die kommenden Tage könnten besser nicht sein: ein guter Rahmen für Freizeitveranstaltungen, die draußen spielen. Für Ausflügler im Kreis Böblingen, die in den nächsten Tagen einen Ort zum Einkehren suchen, bieten sich gleich mehrere Biergärten mit gastronomischen Service und Sitzplätzen im Freien hat. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

1. Wasserturm in Böblingen Am 1. April öffnete in Böblingen der Bereich um den Wasserturm seine Tore. Offen für Besucher sind demnach der Wasserturm selbst, aber auch der anliegende Waldbiergarten und der Spielplatz. Vom Wasserturm aus lässt sich im 360-Grad-Umfang nach Stuttgart, auf die Schwäbische Alb, den Schönbuch und den Schwarzwald blicken. Wer nach dem Panoramablick oder dem Toben auf dem Spielplatz Hunger verspürt, ist im Waldbiergarten richtig. Dieser serviert von Salaten, Vesper über gut-bürgerliche Küche eine Bandbreite an Gerichten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. Die Adresse des Waldbiergartens ist die Waldburger Straße 96 in 71032 Böblingen.

Vom 1. April an lädt der Waldbiergarten am Wasserturm in Böblingen zum Verweilen ein. Er ist aber nicht der einzige im Landkreis. Foto: Simon Granville

2. Am Oberen See in Böblingen verweilen

Der Bootsverleih am Bootshaus im Stadtgarten Böblingen ist am Osterwochenende in die neue Saison gestartet. Ausflügler können dann wieder mit Ruder- oder Tretboot auf dem Oberen See ihre Runden drehen. Direkt am See besteht mit dem Bootshaus-Restaurant die Gelegenheit, sich kulinarisch zu stärken und unter alten Kastanienbäumen etwas durchzuatmen. Im Biergarten des Restaurants hat man neben Salaten, Flammkuchen, schwäbischen Spezialitäten, Kuchen und weiteren klassischen Gerichten auch immer den Blick auf den See. Wochentags ist der Bootshaus-Biergarten von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Wochenende öffnet der Biergarten um 12 Uhr.

3. Eisenbahner-Biergarten in Böblingen

An der Schönbuchbahn-Haltestelle „Zimmerschlag“ in Böblingen wartet der Eisenbahner-Biergarten auf. Aufgetischt werden hier sowohl deutsche als auch kroatische Spezialitäten wie Cevapcici, Pola Pola oder Djuvec-Reis. Aber auch Salate werden angeboten. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr. Gelegen ist der Eisenbahner-Biergarten im Zimmerschlag 4 in 71032 Böblingen.

4. Wiesengarten-Biergarten in Sindelfingen

Der Wiesengarten-Biergarten – ein Klassiker unter den Biergärten im Kreis Böblingen – im Sindelfinger Sommerhofenpark ist ebenfalls bereits geöffnet. Ob nach einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Spiel auf den Grünflächen des Sommerhofenparks: Inmitten der Innenstadt findet sich dieses idyllische Plätzchen. Hier können Besucher das Grün und die Sonne, ein Kaffee oder ein kaltes Getränk oder eines der vielfältigen Gerichte genießen. Anzusteuern ist der Wiesengarten-Biergarten bei gutem Wetter immer von 11 bis 21.30 Uhr.

Auch im Sommerhofenpark in Sindelfingen findet sich ein Biergarten. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Archiv

5. Naturfreundehaus in Herrenberg

Ebenfalls bekannt, idyllisch und naturnah gelegen, ist der Biergarten am Naturfreundehaus in Herrenberg. Mitten im Grünen gelegen können sich Wanderer, Radfahrer, Familien und sonstige Ausflügler auf gut-bürgerliche Küche freuen. Es gibt einen großen, kostenfreien Parkplatz vor Ort. Der Biergarten des Naturfreundehauses ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Küche ist offen von 12 bis 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen kann der Biergarten von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Die Küche serviert durchgehend bis 17 Uhr. Zu finden ist das Naturfreundehaus in der Hildrizhauser Straße 103 in 71083 Herrenberg – ganz in der Nähe des Schönbuchturms.

6. Schönster Ausblick der Region

Unweit davon entfernt liegt der Schlosskeller: Über den Dächern Herrenbergs lockt er mit einem fantastischen Fernblick über das Gäu bis an den Rand der Schwäbischen Alb. Er bietet sich an für einen kleinen Spaziergang vom Parkplatz des Schönbuchturms Richtung Schlossruine. Wer es kürzer mag, nimmt den Parkplatz Johannisberg. Von der Stadthalle wartet ein kleiner Aufstieg von zirka 20 Minuten. Die Speisekarte im Schlosskeller reicht von Vegetarisch über Finger Food bis Herzhaft oder Süß. Der Biergarten öffnet dienstags bis samstags um 13 Uhr und schließt um 19 Uhr (freitags um 22 Uhr), sonn- und feiertags ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Adresse: Schlossberg 3 in 71083 Herrenberg.