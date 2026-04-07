Kreis Böblingen 6 schöne Biergärten – Wo sich die Frühlingssonne draußen genießen lässt
Pünktlich zum milden Frühlingswetter haben einige Biergärten im Kreis Böblingen geöffnet. Hier eine Auswahl für alle, die es nach draußen zieht.
Pünktlich zum milden Frühlingswetter haben einige Biergärten im Kreis Böblingen geöffnet. Hier eine Auswahl für alle, die es nach draußen zieht.
Die Osterferien gehen in den Endspurt und die Wetteraussichten für die kommenden Tage könnten besser nicht sein: ein guter Rahmen für Freizeitveranstaltungen, die draußen spielen. Für Ausflügler im Kreis Böblingen, die in den nächsten Tagen einen Ort zum Einkehren suchen, bieten sich gleich mehrere Biergärten mit gastronomischen Service und Sitzplätzen im Freien hat. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.