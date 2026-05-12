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Kreis Böblingen Das ist los am Vatertag

Kreis Böblingen: Das ist los am Vatertag
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Der Vatertagsmarkt in Döffingen zieht jedes Jahr viele Besucher an. Foto: Eibner-Pressefoto

Von Frühschoppen bis Familienfest: Zahlreiche Vereine laden an Christi Himmelfahrt zum Feiern im Freien ein. Eine Veranstaltung wurde wegen der Wetterprognosen bereits abgesagt.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Der Vatertag hat viele Gesichter: Für die einen ist er Familienzeit, für die anderen eine Tour mit Freunden. Schon am frühen Morgen ziehen die ersten Gruppen los: Bollerwagen klappern über Feldwege, aus tragbaren Lautsprechern dröhnt Musik, an den Vereinsheimen werden Bierbänke aufgestellt. Wenn an Christi Himmelfahrt Vatertag gefeiert wird, verwandeln sich viele Orte wieder in große Freilichthocketsen – irgendwo zwischen Tradition, Dorffest und ausgelassener Party.

 

Rund um Christi Himmelfahrt locken wieder zahlreiche Hocketsen, Musikfeste und Aktionen Besucher ins Freie. Einer der ersten Anlaufpunkte für viele Vatertagsausflügler dürfte der traditionelle Vatertagsmarkt in Grafenau-Döffingen sein. Von 9 bis 18 Uhr bieten im Ortskern von Döffingen am Donnerstag, 14. Mai, rund 85 gewerbliche und 15 Flohmarktstände ein interessantes und vielfältiges Angebot. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Grafenau mit Unterstützung verschiedener Gäste und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eröffnet wird der Markt bereits am Vorabend um 18 Uhr mit dem Fassanstich am Zelt des Musikvereins.

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Wenn die Feuerwehr-Musikkapelle ruft, dann kommen die Göckelesfreunde aus nah und fern. Ganz ehrlich: So ein frisch gegrilltes, halbes Hähnchen schmeckt einfach extrem lecker.

Frühschoppen und Familientag in Herrenberg

Doch nicht nur in Döffingen dürfte am Feiertag reger Betrieb herrschen. An Christ Himmelfahrt zieht es viele Grillfreunde nach Dagersheim. Beim traditionellen Göckelesfest der Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim auf dem Festplatz in Böblingen-Dagersheim geht es von 11 bis 20 Uhr heiß her. Auf der Speisekarte: frisch servierte Göckele vom Grill umrahmt von musikalischem Programm.

Neben der Veranstaltung in Dagersheim laden auch zahlreiche weitere Hocketsen und Feste zum Verweilen ein. In Waldenbuch können sich die Väter im Stadtteil Glashütte rund um das Schulhaus mit allerlei Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen ab 10 Uhr verwöhnen lassen. Ab 15 Uhr gibt es Livemusik von den Lührlesbrothers Steinenbronn. In Gärtringen findet eine Vatertagshocketse ab 10 Uhr auf dem Kirchplatz in Rohrau statt. Die Gartenfreunde Ehningen laden am Donnerstag, 14. Mai, von 11 bis 17 Uhr zur Vatertagshocketse ins Eschbachstüble, Hinteres Tal 1, nach Ehningen ein. Es gibt Leckeres vom Grill, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen und ein DJ sorgt für Stimmung.

Auch der Musikverein Schönaich lädt am Donnerstag, 14. Mai, um 11 Uhr zum Jugendkonzert in die Gemeindehalle und anschließend zur Himmelfahrtshocketse auf der Rathauswiese in Schönaich ein. Nicht fehlen darf die Hocketse des Musikvereins Stadtkapelle Herrenberg: Dieses Jahr findet sie im Rahmen der beliebten Herrenberger Musiktage statt. Auf der Herrenberger Festwiese am Jahnweg neben der Stadthalle gibt es vier Tage lang ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung für Jung und Alt. Eingeläutet wird das Fest mit dem Fassanstich am Donnerstag um 11 Uhr und dem Familientag. Anschließend gibt es einen Frühschoppen.

Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter

Vom 14. bis 17. Mai verwandelt sich der Elbenplatz am Unteren See in Böblingen zu einem Mekka für Genießer. Bei der Internationalen Street-Food-Fiesta in Böblingen gibt es am Vatertag von 12 bis 22 Uhr von spanischen Tapas und mexikanischen Tacos über griechischen Gyros und BBQ-Burgern bis hin zu ungarischem Langos und portugiesischem Bifanhas allerlei kulinarische Abwechslung. Zudem gibt es Livemusik und kühle Getränke.

Während zahlreiche Vereine auf trockenes Wetter hoffen und an ihren Veranstaltungen festhalten, hat der Musikverein Weil im Schönbuch bereits Konsequenzen aus der Wetterprognose gezogen: Das geplante Waldfest am Zweiten Häusle wurde wetterbedingt abgesagt.

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