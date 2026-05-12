Kreis Böblingen Das ist los am Vatertag
Von Frühschoppen bis Familienfest: Zahlreiche Vereine laden an Christi Himmelfahrt zum Feiern im Freien ein. Eine Veranstaltung wurde wegen der Wetterprognosen bereits abgesagt.
Von Frühschoppen bis Familienfest: Zahlreiche Vereine laden an Christi Himmelfahrt zum Feiern im Freien ein. Eine Veranstaltung wurde wegen der Wetterprognosen bereits abgesagt.
Der Vatertag hat viele Gesichter: Für die einen ist er Familienzeit, für die anderen eine Tour mit Freunden. Schon am frühen Morgen ziehen die ersten Gruppen los: Bollerwagen klappern über Feldwege, aus tragbaren Lautsprechern dröhnt Musik, an den Vereinsheimen werden Bierbänke aufgestellt. Wenn an Christi Himmelfahrt Vatertag gefeiert wird, verwandeln sich viele Orte wieder in große Freilichthocketsen – irgendwo zwischen Tradition, Dorffest und ausgelassener Party.