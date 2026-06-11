In Aidlingen und Nufringen haben Unbekannte die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Leonie Schüler 11.06.2026 - 11:48 Uhr

Unbekannte haben am Mittwoch in Aidlingen (Kreis Böblingen) die Scheibe eines Lieferfahrzeugs eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mitarbeiter eines Tiefkühlkost-Lieferdienstes seinen Mercedes-Sprinter zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr an der Hauptstraße am Straßenrand abgestellt, während er Privathaushalte belieferte. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er ein Loch in der Scheibe der Fahrertür fest. Offenbar versuchte der Täter nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.