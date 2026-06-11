In Aidlingen und Nufringen haben Unbekannte die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Unbekannte haben am Mittwoch in Aidlingen (Kreis Böblingen) die Scheibe eines Lieferfahrzeugs eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mitarbeiter eines Tiefkühlkost-Lieferdienstes seinen Mercedes-Sprinter zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr an der Hauptstraße am Straßenrand abgestellt, während er Privathaushalte belieferte. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er ein Loch in der Scheibe der Fahrertür fest. Offenbar versuchte der Täter nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

 

Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, hatte sich ein ähnlicher Vorfall in Nufringen ereignet. Dort schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite eines Fahrzeugs ein, das an der Robert-Koch-/Ecke Otto-Hahn-Straße geparkt war, und verschaffte sich Zugang zur Fahrerkabine. Der Täter durchwühlte das Innere des Wagens – vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen –, entwendete nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Auch hier entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizei schließt nicht aus, dass die beiden Vorfälle zusammenhängen könnten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen unter 07031/20 40 50 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden beziehungsweise beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032/27 08 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de.