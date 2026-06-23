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Kreis Böblingen Freibad-Wochenende: Vier Polizeieinsätze im Sindelfinger Freibad

Kreis Böblingen: Freibad-Wochenende: Vier Polizeieinsätze im Sindelfinger Freibad
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Das Sindelfinger Freibad ist mit einer Liegefläche von 60.000 Quadratmetern das größte Sport- und Familienbad der Region Stuttgart. Foto: Eibner-Pressefoto

Das Hitzewochenende hat Tausende Besucher in die Freibäder im Kreis gelockt. Größtenteils blieb es friedlich - allerdings mit kleineren Ausnahmen.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Wohl eine der schönsten Möglichkeiten, sich an heißen Tagen abzukühlen, ist Schwimmen im kühlen Wasser. Entsprechend voll waren die Freibäder am Wochenende, als das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke kletterte. In Sindelfingen, dem größten Freibad im Kreis Böblingen, tummelten sich am Sonntag rund 7900 Menschen, teilt Sindelfingens Stadtsprecher Konrad Hünerfeld mit. Mehr als dreimal so viele wie an normalen Tage. Die durchschnittliche Besucherzahl für 2026 liegt demnach bei rund 1500 Besuchern.

 

Kleine Besucherrekorde verzeichneten auch die anderen Bäder im Kreis. In Böblingen strömten am Samstag 5920 und am Sonntag rund 4000 Gäste ins Freibad. Im Herrenberger Naturfreibad erfrischten sich Samstag und Sonntag zusammengezählt 3802 Badebegeisterte. Welche Rolle das richtige Wetter spielt, zeigt hier der Vergleich mit dem Samstag vor einer Woche. Am 13. Juni zählte das Naturfreibad laut Jasmin Krieg von den Herrenberger Stadtwerken 394, am vergangenen Samstag dann 1875 Gäste.

Polizeieinsätze im Sindelfinger Freibad

Viele Menschen auf verhältnismäßig engem Raum und große Hitze, die so manchen Geduldsfaden verkürzt. Scheppert es da nicht schnell? Laut Stadtsprecher Hünerfeld gab es in Sindelfingen keine „gravierenden Zwischenfälle“, aber einzelne Einsätze der Polizei - unter anderem wegen sich „anbahnender Auseinandersetzungen“.

Zwischen Freitag und Sonntag rückte die Polizei viermal ins Sindelfinger Freibad aus, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Zweimal wegen Beleidigungen, einmal wegen unerlaubter Bildaufnahmen und ein weiteres Mal wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Dabei wurden laut der Polizeisprecherin ein Elektroschocker und ein verbotenes Messer gefunden. Diese Saison habe es in Freibädern im Kreis Böblingen bislang 17 Polizeieinsätze gegeben, darunter zwei Fahrraddiebstähle.

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Vergangenes Jahr hatte Roland Eckardt, Abteilungsleiter Bäder der Stadt Sindelfingen, von einem steigenden Aggressionspotenzial bei Freibadbesuchern berichtet. „Die Gäste haben heute eine kürzere Zündschnur und werden schneller unfreundlich als noch vor 20 Jahren“, sagte Eckardt dem Evangelischen Pressedienst (epd). An heißen Tagen arbeite das Sindelfinger Freibad deshalb mit einem Sicherheitsdienst zusammen.

Kaum medizinische Notfälle

Ein Sicherheitsdienst patrouilliert auch im Böblinger Freibad und tritt dem Vernehmen nach sehr robust auf. Dort blieb das Hitzewochenende offenbar ohne besondere Vorkommnisse. „Selbstverständlich müssen vor allem bei diesen Temperaturen auch manchmal Meinungsverschiedenheiten geschlichtet oder Verstöße gegen die Haus- und Badeordnung geahndet werden – aber das ist nichts Außergewöhnliches“, sagt Birte Engel, Sprecherin der Böblinger Stadtwerke.

So leer war es am Wochenende nicht - Das Herrenberger Freibad setzt auf natürliche Filter statt Chlor. Foto: Eibner/Sander

In den kleineren Bädern im Kreis scheint die Stimmung am entspanntesten gewesen zu sein. „Wir sind ein Bad, wo es das aktuell nicht gibt“, sagt etwa Daniel Kanitz, Schwimmmeister des Holzgerlinger Waldfreibads, über Aggressionen unter Badegästen.

Größtenteils entspannt war das Wochenende offenbar auch aus medizinischer Sicht - zumindest angesichts der Hitze und der Menschenmassen. In Herrenberg gab es demnach einen medizinischen Notfall wegen einer allergischen Reaktion auf einen Bienenstich und in Sindelfingen rückte der Rettungswagen an, weil ein Badegast Kreislaufbeschwerden hatte.

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