Kreis Böblingen Freibad-Wochenende: Vier Polizeieinsätze im Sindelfinger Freibad
Das Hitzewochenende hat Tausende Besucher in die Freibäder im Kreis gelockt. Größtenteils blieb es friedlich - allerdings mit kleineren Ausnahmen.
Das Hitzewochenende hat Tausende Besucher in die Freibäder im Kreis gelockt. Größtenteils blieb es friedlich - allerdings mit kleineren Ausnahmen.
Wohl eine der schönsten Möglichkeiten, sich an heißen Tagen abzukühlen, ist Schwimmen im kühlen Wasser. Entsprechend voll waren die Freibäder am Wochenende, als das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke kletterte. In Sindelfingen, dem größten Freibad im Kreis Böblingen, tummelten sich am Sonntag rund 7900 Menschen, teilt Sindelfingens Stadtsprecher Konrad Hünerfeld mit. Mehr als dreimal so viele wie an normalen Tage. Die durchschnittliche Besucherzahl für 2026 liegt demnach bei rund 1500 Besuchern.