Kreis Böblingen Hier kann man schön schattig spielen: Kugelbahnen in Holzgerlingen und Schönaich
Die Kugelbahnen in Holzgerlingen und Schönaich bieten nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch erfrischende Schattenplätze.
Die Kugelbahnen in Holzgerlingen und Schönaich bieten nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch erfrischende Schattenplätze.
Kugelbahnen sind immer wieder ein Highlight mit Kindern – nicht nur, wenn die Sonne von oben brennt. Im Kreis Böblingen gibt es davon mehrere, seit vorigem Jahr auch in Schönaich.