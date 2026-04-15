Kreis Böblingen Illegale Autorennen – Hier sind die Schwerpunkte im Kreis Böblingen
Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.
Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.
Zu lebenslanger Haft wurde der 33-jährige Mann verurteilt, der vor einem Jahr zwei junge Frauen bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg tötete. Doch nicht nur im Kreis Ludwigsburg wird gerast, auch im Kreis Böblingen ist die Poser- und Tuning-Szene groß, auch wenn sich das natürlich nicht mit illegalen Rennen gleichsetzen lässt.