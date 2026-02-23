Kreis Böblingen Meerjungfrau, Buchbloggerin: Eine Biologin aus Ehningen kombiniert Welten
Ann-Kathrin Mertz aus Ehningen hat zwei ungewöhnliche Hobbys, die sie auf inspirierende Art und Weise miteinander kombiniert.
Ann-Kathrin Mertz aus Ehningen hat zwei ungewöhnliche Hobbys, die sie auf inspirierende Art und Weise miteinander kombiniert.
Ann-Kathrin Mertz sitzt am Beckenrand im Badezentrum Sindelfingen. Ihre bunte Flosse schwebt im Wasser. Nicht nur junge Besucher im Bad beobachten sie mit Neugier, auch ältere schauen zweimal hin. Denn Ann-Kathrin Mertz schwimmt regelmäßig als Meerjungfrau. Ein Hobby, das die Ehningerin mit Leidenschaft verfolgt – ebenso wie ihre Begeisterung für Bücher. Mittlerweile kombiniert sie ihre beiden Passionen auf einzigartige Weise.