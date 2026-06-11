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Kreis Böblingen Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?

Kreis Böblingen: Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?
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Einfach zum Anbeißen lecker,doch sollten Erdbeeren vor dem Verzehr nicht erst mal gewaschen werden? Foto: Veronika Andreas

Viele Erdbeerpflücker naschen zwischen den Reihen. Doch wie steht es um Pestizide und den Fuchsbandwurm? Wir haben bei Experten im Kreis Böblingen nachgehakt.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Eine Handvoll Erdbeeren landet im Körbchen, eine weitere direkt im Mund. Für viele gehört Naschen auf dem Erdbeerfeld dazu. Doch darf man das eigentlich? Rund um Erdbeeren kursieren nämlich seit Jahren Warnungen vor Pestiziden. Und auch der Fuchsbandwurm verängstigt manch einen Verbraucher. Was ist dran an den Befürchtungen?

 

Während Fachleute den Fuchsbandwurm bei Erdbeeren heute eher als geringes Risiko einstufen, sorgt vor allem der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer wieder für Diskussionen. Doch wie sieht die Situation auf den Feldern im Kreis Böblingen tatsächlich aus?

„Erdbeeren müssen mehrmals gegen Fruchtfäulen behandelt werden“

„Erdbeeren müssen zwischen der Blüte und der Ernte mehrmals gegen Fruchtfäule behandelt werden“, erklärt Manfred Nuber, Fachberater für Obst- und Gartenbau im Landkreis Böblingen. Der Grund: die Früchte müssen bis zur Ernte, aber auch noch ein paar Tage danach im Handel und beim Kunden überstehen, ohne zu faulen, weiß der Experte. Denn Fruchtfäule ist eine Pilzerkrankung, die dazu führt, dass die Beeren während der Reife oder Ernte verderben.

Dieser Pflanzenschutz sei zwar grundsätzlich auch bei biologischem Anbau mit den dort zugelassenen Mitteln möglich, allerdings sehr aufwendig, teuer und nicht so wirkungsvoll, so Nuber. Aus diesem Grund gebe es im Kreis Böblingen kaum kommerziellen Bio-Anbau von Erdbeeren.

Wie sich der Pflanzenschutz am Ende auf die Früchte auswirkt, wird regelmäßig durch amtliche Lebensmittelkontrollen überprüft. Diese Kontrollen erfolgen jeweils immer aufgrund landesweit koordinierter Vorgaben. Im Jahr 2025 wurden am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart 65 frische Erdbeerproben aus konventionellem Anbau auf Pestizidrückstände untersucht. Zwei Drittel der Proben stammten dabei aus Deutschland, ein Drittel aus dem europäischen Ausland, größtenteils aus Spanien. Das Ergebnis: Einzig in einer der untersuchten Proben wurden die gesetzlichen Höchstmengen für zwei Pestizidwirkstoffe überschritten.

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Bei den Rückständen handelte es sich jeweils um Fungizide, die gegen Pilze eingesetzt werden. Diese sind auf dem Erdbeerfeld die häufigste Art von Pestiziden. Zwar werden bei Kontrollen immer wieder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Erdbeeren nachgewiesen, nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) wurden bei den untersuchten Proben aber nicht mal annähernd die gesetzlichen Höchstwerte erreicht. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verzehr der Früchte sei laut dem BfR daher nicht zu erwarten.

Fuchsbandwurm: Seltene Gefahr für Erdbeerfreunde

Neben Pestiziden beschäftigt Verbraucher noch eine andere Sorge: der Fuchsbandwurm. Tatsächlich gehören Baden-Württemberg und Bayern zu den Regionen in Deutschland, in denen der Parasit vergleichsweise häufig vorkommt, dennoch sind die Erkrankungen beim Menschen selten. Deutschlandweit wurden im Jahr 2024 insgesamt 52 Fälle gemeldet, das geht aus dem aktuellem Infektionsepidemiologischem Jahrbuch des RKI hervor. Zahlen speziell für den Landkreis Böblingen gibt es nicht, so eine Sprecherin des Landratsamtes Böblingen.

Fuchsbandwurm und Pestizide – ein Gefahr auf dem Erdbeerfeld? Foto: picture alliance/dpa

Die Infektion des Menschen erfolgt in erster Linie über Wurmeier, die beispielsweise nach Kontakt mit infizierten Tieren oder mit verunreinigter Erde über die Hände aufgenommen werden. Ob auch Lebensmittel wie Waldbeeren, Pilze oder andere bodennahe Pflanzen eine relevante Rolle bei der Übertragung spielen, ist nach Angaben von Fachleuten nicht eindeutig geklärt.

Für Erdbeerliebhaber bedeutet das vor allem eines: Panik ist nicht angebracht. Zwar empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, bodennah wachsende Lebensmittel vor dem Verzehr zu waschen. Ein besonderes Risiko durch Erdbeeren sehen Experten jedoch nicht.

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