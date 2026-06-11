Kreis Böblingen Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?
Viele Erdbeerpflücker naschen zwischen den Reihen. Doch wie steht es um Pestizide und den Fuchsbandwurm? Wir haben bei Experten im Kreis Böblingen nachgehakt.
Viele Erdbeerpflücker naschen zwischen den Reihen. Doch wie steht es um Pestizide und den Fuchsbandwurm? Wir haben bei Experten im Kreis Böblingen nachgehakt.
Eine Handvoll Erdbeeren landet im Körbchen, eine weitere direkt im Mund. Für viele gehört Naschen auf dem Erdbeerfeld dazu. Doch darf man das eigentlich? Rund um Erdbeeren kursieren nämlich seit Jahren Warnungen vor Pestiziden. Und auch der Fuchsbandwurm verängstigt manch einen Verbraucher. Was ist dran an den Befürchtungen?