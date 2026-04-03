Kreis Böblingen Schöne Biergärten – Wo sich die Abendsonne draußen genießen lässt
Nach der Hitze abends noch ein kühles Getränk im Freien? Das geht auch in einigen schönen Biergärten im Landkreis Böblingen. Hier eine Auswahl.
Nach der Hitze abends noch ein kühles Getränk im Freien? Das geht auch in einigen schönen Biergärten im Landkreis Böblingen. Hier eine Auswahl.
Die Pfingstferien bringen Hitze – abends sucht so mancher vielleicht noch ein Örtchen für das Feierabendbier. Für Ausflügler im Kreis Böblingen, die in den nächsten Tagen einen Ort zum Einkehren suchen, bieten sich mehrere Biergärten mit gastronomischen Service und Sitzplätzen im Freien an. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.