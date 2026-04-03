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  6. Schöne Biergärten – Wo sich die Abendsonne draußen genießen lässt

Kreis Böblingen Schöne Biergärten – Wo sich die Abendsonne draußen genießen lässt

Kreis Böblingen: Schöne Biergärten – Wo sich die Abendsonne draußen genießen lässt
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Abends noch in den Biergarten: Das geht auch in vielen schönen Kneipen im Kreis Böblingen. Foto: dpa

Nach der Hitze abends noch ein kühles Getränk im Freien? Das geht auch in einigen schönen Biergärten im Landkreis Böblingen. Hier eine Auswahl.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Die Pfingstferien bringen Hitze – abends sucht so mancher vielleicht noch ein Örtchen für das Feierabendbier. Für Ausflügler im Kreis Böblingen, die in den nächsten Tagen einen Ort zum Einkehren suchen, bieten sich mehrere Biergärten mit gastronomischen Service und Sitzplätzen im Freien an. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

 

1. Wasserturm in Böblingen

Unterm dichten Blätterdach: der Biergarten am Wasserturm. Vom Wasserturm aus lässt sich im 360-Grad-Umfang nach Stuttgart, auf die Schwäbische Alb, den Schönbuch und den Schwarzwald blicken. Wer nach dem Panoramablick oder dem Toben auf dem Spielplatz Hunger verspürt, ist im Waldbiergarten richtig. Dieser serviert von Salaten, Vesper über gut-bürgerliche Küche eine Bandbreite an Gerichten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. Die Adresse des Waldbiergartens ist die Waldburger Straße 96 in Böblingen.

Der Waldbiergarten am Wasserturm in Böblingen lädt zum Verweilen ein. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

2. Am Oberen See in Böblingen verweilen

Der Bootsverleih am Bootshaus im Stadtgarten Böblingen ist schon am Osterwochenende in die neue Saison gestartet. Ausflügler können dann wieder mit Ruder- oder Tretboot auf dem Oberen See ihre Runden drehen. Direkt am See besteht mit dem Bootshaus-Restaurant die Gelegenheit, sich kulinarisch zu stärken und unter alten Kastanienbäumen etwas durchzuatmen. Im Biergarten des Restaurants hat man neben Salaten, Flammkuchen, schwäbischen Spezialitäten, Kuchen und weiteren klassischen Gerichten auch immer den Blick auf den See. Montag bis Freitag ist von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, Samstag von 12 bis 23 Uhr an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 21 Uhr.

3. Eisenbahner-Biergarten in Böblingen

An der Schönbuchbahn-Haltestelle „Zimmerschlag“ in Böblingen wartet der Eisenbahner-Biergarten auf. Aufgetischt werden hier sowohl deutsche als auch kroatische Spezialitäten wie Cevapcici, Pola Pola oder Djuvec-Reis. Aber auch Salate werden angeboten. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Gelegen ist der Eisenbahner-Biergarten im Zimmerschlag 4 in 71032 Böblingen.

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4. Wiesengarten-Biergarten in Sindelfingen

Der Wiesengarten-Biergarten – ein Klassiker unter den Biergärten im Kreis Böblingen – ist im Sindelfinger Sommerhofenpark. Ob nach einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Spiel auf den Grünflächen des Sommerhofenparks: Inmitten der Innenstadt findet sich dieses idyllische Plätzchen. Hier können Besucher das Grün und die Sonne, einen Kaffee, ein kaltes Getränk oder eines der vielfältigen Gerichte genießen. Anzusteuern ist der Wiesengarten-Biergarten bei gutem Wetter immer von 11 bis 21.30 Uhr. Die Adresse ist: Sommerhofenpark 3, Sindelfingen.

Auch im Sommerhofenpark in Sindelfingen findet sich ein Biergarten. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Archiv

5. Naturfreundehaus in Herrenberg

Ebenfalls bekannt, idyllisch und naturnah gelegen, ist der Biergarten am Naturfreundehaus in Herrenberg. Mitten im Grünen gelegen können sich Wanderer, Radfahrer, Familien und sonstige Ausflügler auf gut-bürgerliche Küche freuen. Es gibt einen großen, kostenfreien Parkplatz vor Ort. Der Biergarten ist bis Ende Mai von Mittwoch bis Samstag von 12 bis 19 Uhr (Küche durchgehend bis 18.30 Uhr), sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr (Küche durchgehend bis 17 Uhr) geöffnet. Von Juni bis September gelten folgende Zeiten: Mittwoch bis Samstag, 12 bis 22 Uhr, Küche durchgehend bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr (Küche durchgehend bis 17 Uhr). Zu finden ist das Naturfreundehaus in der Hildrizhauser Straße 103 in 71083 Herrenberg – ganz in der Nähe des Schönbuchturms.

6. Schönster Ausblick der Region

Unweit davon entfernt liegt der Schlosskeller: Über den Dächern Herrenbergs lockt er mit einem fantastischen Fernblick über das Gäu bis an den Rand der Schwäbischen Alb. Er bietet sich an für einen kleinen Spaziergang vom Parkplatz des Schönbuchturms Richtung Schlossruine. Wer es kürzer mag, nimmt den Parkplatz Johannisberg. Von der Stadthalle wartet ein kleiner Aufstieg von zirka 20 Minuten. Die Speisekarte im Schlosskeller reicht von Vegetarisch über Finger Food bis Herzhaft oder Süß. Der Biergarten öffnet dienstags bis samstags um 13 Uhr und schließt um 22 Uhr (freitags und samstags um 23 Uhr), sonn- und feiertags ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Adresse: Schlossberg 3 in 71083 Herrenberg.

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