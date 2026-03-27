In Sindelfingen feiern die Rock-Divas und in Darmsheim gibt es edle Klaviermusik - die Lichtinstallation in Holzgerlingen wurde kurzfristig abgesagt.

Von Donnerstag bis Sonntag läuft das Herrenberger Jazzin-Festival im Mauerwerk, Hindenburgstraße 22. Neben den Auftritten der Sängerin Fola Dada am Donnerstag, dem Lisa Wilhelm Quartett am Samstag und dem Gee Hype Lee Trio am Sonntag, ist eines der Highlights das Konzert des Julia Goldbach Quartetts am Freitag, 27. März, zusammen mit Peter Lehel (Saxophon). Es spielen Judith Goldbach, Sebastian Böhlen, Claus Kiesselbach und Michael Fischer zu Ehren des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, nur am Sonntag geht es schon um 18 Uhr los.

Divas on the Rocks The Orygin und Divas on the Rocks spielen am Samstag um 20 Uhr im Kulturpavillon Sindelfingen in der Calwerstraße. The Orygin aus Magstadt haben Alternative und Independent Rock im Programm, Divas on the Rocks zeichnen für Hits der modernen Pop-Diven mit mehrstimmigem Gesang.

Klassiker der Klassik

Klassiker arrangiert für Klavier, sind am Sonntagabend im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses in Darmsheim zu hören. Es werden Werke zu zwei und vier Händen erklingen: Von Wolfgang Amadeus Mozart die Sonate B-Dur KV 358 und die Ouvertüre aus „Die Hochzeit des Figaro“, arrangiert von Richard Kleinmichel, von Franz Schubert das Allegro a-Moll D 947 „Lebensstürme“ und von Johannes Brahms 16 Walzer opus 39. Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 5 c-Moll von Hugo Ulrich, arrangiert für Klavier zu vier Händen, macht den Abschluss dieses Konzertabends. Es spielen die beiden japanischen Pianisten Hironobu Fuchiwaki aus Tokyo und Junko Fuchiwaki Kanagawa.

Lichterglanz-Aktion abgesagt

Mehr als 1500 Lichtertüten schmücken den Stadtpark. Foto: Stefanie Schlecht

Zur Earth Hour, einer Klimaschutzaktion am Samstag, 28. März, sollte es ein Programm in Holzgerlingen geben. Im Stadtpark „Alter Friedhof“ in der Friedhofstraße sollten abends mehr als 1500 Lichttüten ein kunstvolles Labyrinth formen, während LED-Lichtinstallationen die alten Bäume in Szene setzen. Doch wegen der schlechten Wetterprognose wurde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt.