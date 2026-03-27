In Sindelfingen feiern die Rock-Divas und in Darmsheim gibt es edle Klaviermusik - die Lichtinstallation in Holzgerlingen wurde kurzfristig abgesagt.
27.03.2026 - 10:36 Uhr
Von Donnerstag bis Sonntag läuft das Herrenberger Jazzin-Festival im Mauerwerk, Hindenburgstraße 22. Neben den Auftritten der Sängerin Fola Dada am Donnerstag, dem Lisa Wilhelm Quartett am Samstag und dem Gee Hype Lee Trio am Sonntag, ist eines der Highlights das Konzert des Julia Goldbach Quartetts am Freitag, 27. März, zusammen mit Peter Lehel (Saxophon). Es spielen Judith Goldbach, Sebastian Böhlen, Claus Kiesselbach und Michael Fischer zu Ehren des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, nur am Sonntag geht es schon um 18 Uhr los.