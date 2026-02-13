Ein Vater tötet im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald seine Tochter mit Messerstichen und stumpfer Gewalt. Die Staatsanwaltschaft will ihn in die Psychiatrie bringen.
13.02.2026 - 17:00 Uhr
Ein Mann, der in Bollschweil (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) seine kleine Tochter umgebracht haben soll, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in die Psychiatrie. Die Anklagebehörde beantragte, das Hauptverfahren im sogenannten Sicherungsverfahren zu eröffnen. Laut Gutachten sei der Mann nach vorläufiger Bewertung psychisch krank und möglicherweise nicht vollständig schuldfähig, hieß es in einer Mitteilung. Der Vorwurf lautet auf Mord.