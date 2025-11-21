Ein nächtlicher Kellerbrand zwingt dutzende Menschen aus ihren Wohnungen. Die Feuerwehr löscht schnell – doch das Haus bleibt vorerst unbewohnbar.

red/dpa 21.11.2025 - 06:34 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Emmendingen können 45 Menschen vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer war am späten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Hauses in Endingen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ist demnach bis auf weiteres nicht bewohnbar.