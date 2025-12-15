Ein Radfahrer will eine Bundesstraße im Kreis Emmendingen überqueren. Dabei übersieht er ein Auto.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 17:02 Uhr

Ein 39 Jahre alter Radfahrer ist auf einer Bundesstraße im Kreis Emmendingen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Radler fuhr an einer Kreuzung bei Kenzingen über die Straße, teilte die Polizei mit. Ein 71 Jahre alter Autofahrer erfasste den 39-Jährigen auf seinem Fahrrad. Das Unfallopfer wurde in eine Klinik gebracht, dort starb es an seinen schweren Verletzungen.