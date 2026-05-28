Eine Verkehrskontrolle eines jungen Zweiradfahrers entwickelte sich am Mittwochabend zu einer Flucht vor der Polizei. Für den 18-jährigen Fahrer endete sie in einer Sackgasse.

Lena Fux 28.05.2026 - 12:40 Uhr

Ein Zweiradfahrer erregte am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Kirchheim. Der 18-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Jesinger Straße unterwegs. Als die Beamten den jungen Mann kontrollieren wollten, gab dieser kurzerhand Gas und ignorierte sämtliche Anhaltesignale. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung Jesingen.