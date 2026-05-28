Eine Verkehrskontrolle eines jungen Zweiradfahrers entwickelte sich am Mittwochabend zu einer Flucht vor der Polizei. Für den 18-jährigen Fahrer endete sie in einer Sackgasse.

Volontäre: Lena Fux (fux)

Ein Zweiradfahrer erregte am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Kirchheim. Der 18-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Jesinger Straße unterwegs. Als die Beamten den jungen Mann kontrollieren wollten, gab dieser kurzerhand Gas und ignorierte sämtliche Anhaltesignale. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung Jesingen.

 

Wie die Polizei mitteilt, floh der Fahrer dann in eine Sackgasse. Die Beamten stellten sich daraufhin mit ihren Wagen quer und stiegen aus. Als der 18-jährige Fahrer wenden und an ihnen vorbeifahren wollte, ergriffen sie ihn und brachten ihn zu Boden.

Dabei stürzte der Roller gegen einen geparkten Audi. Außerdem zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Nach polizeilichen Angaben stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und der Roller nicht angemeldet war. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und gegen den Heranwachsenden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.