Der Landkreis Esslingen ist und bleibt ein Zecken-Risikogebiet. Die AOK Neckar-Fils weist einmal mehr auf die Gefahr von Erkrankungen hin.
23.02.2026 - 13:12 Uhr
Auch wenn der Winter in diesem Jahr tatsächlich ein Winter war und es längere Zeit frostig geblieben ist, hat das dem Ixodes ricinus nichts ausgemacht. Vielmehr überlebt der Gemeine Holzbock, die in Baden-Württemberg am weitesten verbreitete Zeckenart, auch Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts und wird bereits bei wenigen Plusgraden wieder aktiv. Der Landkreis Esslingen ist und bleibt dabei ein Zeckenrisikogebiet.