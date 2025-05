Schlüssel im Auto vergessen, die Türen verriegeln sich – ein kleiner Junge sitzt plötzlich eingeschlossen im Wagen, der in der Sonne steht. Zufällig anwesende Handwerker zögern nicht.

Maria Fischer /dpa 31.05.2025 - 13:19 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde über Notruf bei der Rettungsleitstelle Esslingen ein eingeschlossenes Kleinkind in einem Fahrzeug in Nürtingen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Einsatzkräfte war das Fahrzeug bereits geöffnet und das Kleinkind wohlauf in der Obhut der Mutter.