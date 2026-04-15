Nur noch einmal am Tag dürfen die Preise an deutschen Tankstellen erhöht werden - doch der von der Bundesregierung erhoffte, preissenkende Effekt verpufft. Wo sind Diesel und Benzin im Kreis Esslingen noch am günstigsten?
15.04.2026 - 08:43 Uhr
Tanken ist teuer - derzeit ganz besonders. Die Preise für Diesel und Benzin sind wegen des Konflikts im Nahen Osten weit nach oben geklettert. In den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das deutlich spürbar. Preise von mehr als zwei Euro für Sprit sind die Regel.