Maria Fischer Melanie 23.11.2024 - 13:16 Uhr

Ein 27-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen beim Ausführen seines Hundes von drei unbekannten Männern in der Nähe seiner Wohnung in der Neuffenstraße im Stadtteil Zollberg (Kreis Esslingen) attackiert worden.