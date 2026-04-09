Eine Wandergruppe entdeckt am Mittwoch eine gestürzte Frau zwischen Mörikefels und Zipfelbachtal. Die 82-Jährige wird per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Eine Gruppe Wanderer hat am Mittwoch im Weilheimer Ortsteil Hepsisau (Landkreis Esslingen) eine gestürzte 82-jährige Frau entdeckt und damit eine seit Dienstagabend laufende Suchaktion beendet, wie die Polizei mitteilt. Gegen 11.50 Uhr alarmierten die Wanderer die Rettungskräfte, nachdem sie die hilflose Person zwischen Mörikefels und Zipfelbachtal gefunden hatten.

 

Wegen des schwer zugänglichen Geländes rückte die Bergwacht an, um die Seniorin zu bergen. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Nach der Frau wurde bereits gesucht

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Geretteten um eine seit Dienstagabend vermisste Frau aus Dettingen. Die Polizei hatte bereits mit einem Großaufgebot und einem Polizeihubschrauber nach der 82-Jährigen gesucht.