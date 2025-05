Dachbrand in Neuhausen: Ursache Handwerkerarbeiten?

In Neuhausen (Kreis Esslingen) brennt ein Hausdach. Es entsteht ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Gülay Alparslan 22.05.2025 - 13:25 Uhr

Am Mittwochmittag ist es in Neuhausen (Kreis Esslingen) zu einem Brand auf einem Hausdach gekommen. Rettungskräfte der Feuerwehr rückten in die Harthäuser Straße aus. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 13.40 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr verständigt.