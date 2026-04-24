Kreis Esslingen: Diese Biergärten auf den Fildern sind bereits geöffnet

Es gibt natürlich Naturen, denen ist die Gastronomie im Freien in den warmen Monaten zu wenig. Die brauchen das auch im Winter. Und als Rahmen dafür gibt es vielerorts dafür Weihnachtsmärkte. Doch da gibt es nun wiederum allerlei Weihnachtsutensilien, was auch nicht allen recht ist. Es gibt eben den Konsumenten, der will seine Getränke und etwas zum Essen im Freien ohne sonstigen Schnickschnack, abgesehen von Gleichgesinnten, die sich so Gemütlichkeit schaffen.

Dafür gibt es die Wintergärten auch auf den Fildern, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen und von denen es Winter für Winter einige mehr gibt.

Sonnenhungrige freuen sich auf die ersten warmen Tage

Doch von denen soll hier im Folgenden nicht die Rede sein, sondern von jenen, die sich darauf freuen, dass es wärmer wird, dass die Sonne scheint und dass zumindest die Sonnenstrahlen auch jetzt schon etwas Wärme vermitteln, zumindest für eine halbe oder für eine ganze Stunde. Die richtig heißen Tage kommen noch früh genug. Und für diese Ansprüche ist das Angebot auch um einiges größer als für die Wintergartenfreunde.

In der Eselsmühle gibt es immer Plätze im Freien. Foto: Alexandra Kratz

Freilich, weil die Tage noch etwas unstet und die Abende sehr kühl sind, muss das Biergartenpublikum noch etwas flexibel sein. Nicht alle haben überhaupt immer jeden Tag auf, manche richten sich tagesaktuell nach der Wetterlage, da entscheidet ganz aktuell der Wetterfrosch, ob offen oder geschlossen ist. Und andere schließen generell etwas früher ihren Freibereich.

Das Hasenheim in Bonlanden hat schon offen in der frischen Luft. „Wir haben auf jeden Fall bis 21.30 Uhr geöffnet“, heißt es, doch es „kann aber sein, dass zumindest unter der Woche die Küche auch schon mal um 20.30 Uhr zu macht. Da sind wir flexibel.“

Mühlen bieten ganzjährig Freiluftvergnügen im Biergarten Waldmeister

Die Mühlen sind auch immer eine gute Anlauf-Adresse. Die Eselsmühle hat eh einen großen Freibereich, der ganzjährig genutzt werden kann, auch wenn es da nun keine extra Bedienung gibt für den Aufenthalt im Freien. Ganz im Freien findet auch das Leben im Waldmeister statt, also in der Burkhardtsmühle. Die heißt ja eigentlich auch Biergarten Waldmeister. Deshalb ist dort jetzt schon täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. „Und wenn die Tage länger und heißer werden, haben wir auch bis 21 Uhr geöffnet“, heißt es aus dem Waldmeister. Erfahrungsgemäß werde das irgendwann im Mai sein.

Im Schmellbachtal brummt der Betrieb schon länger im Freien. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute hier ganz nach alter Waldheim-Tradition ihr Essen selbst von der Theke holen müssen nach Aufforderung. In der Mäulesmühle, der neuen zusätzlichen gastronomischen Adresse von Jessica Göthel und Julian Schramm neben dem Schmellbachtal, wird dieses Konzept nicht weiterverfolgt. In der einstigen Heimstätte von Hannes und der Bürgermeister wird klassisch bedient werden. Und dafür ist es Göthel und Schramm derzeit noch etwas zu kühl dafür. Und außerdem gibt es noch eine Baustelle dort, wo die Leute gemütlich im Freien sitzen sollen.

Im Schwabengarten gilt Alles oder Nichts

Auch in der Distelklinge kann man schon unbeschwert draußen sitzen. Vielleicht sogar bis 22.30 Uhr, das ist prinzipiell dort möglich. Faktisch aber geht es auch etwas danach, was aktuell der Wetterfrosch sagt und wie viele Fans der Freiluftgastronomie nun tatsächlich draußen sitzen bleiben wollen. Der aktuelle Wetterfrosch entscheidet übrigens auch, ob im Schwabengarten der Bär steppt oder nicht. „Wenn wir aufmachen, dann mit allen Einrichtungen. Oder wir haben eben komplett geschlossen. Halbe Sachen gibt es bei uns nicht“. Und so ist es eben jetzt in diesen Tagen noch ein kleines Geduldspiel, ob es da was zum Essen und Trinken gibt oder nicht.

Uwe Tellbach vom Edelweiß, dem Vereinsheim der Bonlandener Radsportler, ist gerade voll damit beschäftigt, den Biergarten fit zu machen für viele Sommergäste. „Bisher war das Wetter ja zu schlecht, um da loszulegen“, so Tellbach, „aber jetzt legen wir los vom 1. Mai an. Und vielleicht reicht es ja auch schon für die Veranstaltung Tanz in den Mai.“.

Gut gestartet sind die neuen Betreiber Olga Pipus und Friedrich Wurster vom Musberger Schützenhaus, die ja auch gleich eine cordon-bleu-Manufaktur mitgebracht haben. Da ist der Biergarten stets mit eigener Bedienung geöffnet täglich von 11 bis 22 Uhr. „Nur von 14 bis 17 Uhr macht die Küche Pause. Da gibt es Vesper, Kaffee und Kuchen“, so Wurster.

Gediegen vor dem Flughafen-Hotel oder vor dem Paulaner

Gediegen im Freien sitzen kann man unter anderem im Echterdinger Brauhaus. „Das ist Teil unserer Gastronomie und hat deshalb wie auch diese geöffnet, also von 17 bis 22 Uhr“, erklärt eine Dame am Empfangsschalter. Denn das Echterdinger Brauhaus ist Teil des Airport-Hotels. Gediegen dinieren funktioniert auch im Paulaner an der Echterdinger Kirche. Wer es etwas trubeliger mag, geht gleich ums Eck in Fischers Bar – geöffnet bis um 23 Uhr.