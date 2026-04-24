Kreis Esslingen Diese Biergärten auf den Fildern sind bereits geöffnet
Jetzt wollen viele raus ins Freie, um ein Getränk oder ein Essen zu genießen. Wir geben Tipps, welche Biergärten wo und wann bereits geöffnet haben.
Jetzt wollen viele raus ins Freie, um ein Getränk oder ein Essen zu genießen. Wir geben Tipps, welche Biergärten wo und wann bereits geöffnet haben.
Es gibt natürlich Naturen, denen ist die Gastronomie im Freien in den warmen Monaten zu wenig. Die brauchen das auch im Winter. Und als Rahmen dafür gibt es vielerorts dafür Weihnachtsmärkte. Doch da gibt es nun wiederum allerlei Weihnachtsutensilien, was auch nicht allen recht ist. Es gibt eben den Konsumenten, der will seine Getränke und etwas zum Essen im Freien ohne sonstigen Schnickschnack, abgesehen von Gleichgesinnten, die sich so Gemütlichkeit schaffen.