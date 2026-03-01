Kreis Esslingen Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet
Ein Experte warnt vor dem Köngener Gemeinderat, dass die Streuobstbestände in Köngen akut gefährdet seien. Das Problem sehe er im gesamten Landkreis.
Baden-Württemberg hat vielfältige und einzigartige Naturräume, diese beinhalten wiederum eine Vielzahl an Biotopen. Damit sind Lebensräume gemeint, die Tier- und Pflanzenarten zur Nahrungssuche, als Fortpflanzungsstätten oder auch als Rückzugsgebiete benötigen. Um diese Vielfalt zu erhalten, müssen die Arten zwischen den verschiedenen Räumen wandern und sich genetisch austauschen können.