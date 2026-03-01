 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet

Kreis Esslingen Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet

Kreis Esslingen: Dringend handeln: Experte sieht Streuobstbestände akut gefährdet
1
Nur gesunde Gewässer schaffen Artenreichtum: Viele der Stillgewässer wie dieser Tümpel bei der Köngener Halde sind verlandet und stark verschattet. Foto: Kerstin Dannath

Ein Experte warnt vor dem Köngener Gemeinderat, dass die Streuobstbestände in Köngen akut gefährdet seien. Das Problem sehe er im gesamten Landkreis.

Baden-Württemberg hat vielfältige und einzigartige Naturräume, diese beinhalten wiederum eine Vielzahl an Biotopen. Damit sind Lebensräume gemeint, die Tier- und Pflanzenarten zur Nahrungssuche, als Fortpflanzungsstätten oder auch als Rückzugsgebiete benötigen. Um diese Vielfalt zu erhalten, müssen die Arten zwischen den verschiedenen Räumen wandern und sich genetisch austauschen können.

 

Ein dichtes Netz verbundener Lebensräume – der sogenannte Biotopverbund – ist daher überlebenswichtig für die biologische Vielfalt und die intakte Natur. Deswegen hat sich das Land mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz 2020 unter anderem das Ziel gesetzt, bis 2030 den funktionalen Biotopverbund auf mindestens 15 Prozent des Offenlandes der Landesfläche auszubauen. Mit 10,9 Prozent Ende 2023 wurde das Zwischenziel bereits erreicht – als wesentliche Akteure fungieren dabei die Landschaftserhaltungsverbände (LEV), Biotopverbundbotschafter sowie die Kommunen.

Um das zu unterstützen, werden Planungskosten einer Biotopverbundplanung mit 90 Prozent gefördert – so hat auch die Gemeinde Köngen bereits vor drei Jahren ein solches Schriftwerk in Auftrag gegeben, die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat durch Dr. Jürgen Deuschle vom Büro Tier- und Landschaftsökologie (Köngen) nun in seiner jüngsten Sitzung in der Zehntscheuer vorgestellt.

Laubholzmistel bereitet Streuobstwiesen massive Probleme

„Köngen hat noch große Entwicklungspotenziale“, konstatierte Deuschle – was aber in einer dichtbesiedelten Landschaft wie dem Mittleren Neckarraum nicht außergewöhnlich sei. Unterm Strich empfiehlt der Experte 29 Einzelmaßnahmen auf 57 öffentlichen und privaten Flächen, um neue Trittsteinbiotope zu schaffen oder bestehende Biotope zu optimieren. Trittsteinbiotope sind kleine, isolierte Fläche, die als „Trittstein“ in der Landschaft dienen, um isolierte Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu vernetzen. Diese Biotope ermöglichen den genetischen Austausch, die Ausbreitung von Arten und dienen als Rast- oder Rückzugsort, etwa in Form von Totholz, Kleingewässern oder naturnahen Gärten.

Große Pflegerückstände hat Deuschle in Köngen bei Feldgehölzen und -hecken sowie in Sachen Streuobstwiesen ausgemacht. „Die Rückstände sollten aufgearbeitet werden – beispielsweise durch regelmäßige Baumpflege oder Nachpflanzungen“, erklärte Deuschle. Außerdem sind die Streuobstbestände durch die zunehmende Verbreitung der Laubholzmistel – die Schmarotzerpflanze entzieht seinem Wirt Wasser und Nährstoffe, die er für die Photosynthese braucht – akut gefährdet. Hier bestehe wie im gesamten Landkreis dringender Handlungsbedarf, warnte Deuschle.

Die Laubholzmistel sorgt für massive Probleme. (Symbolbild) Foto: Imago/blickwinkel

Natur in Köngen: auch Erfolge zu vermelden

Ein weiterer Tipp, da viele der sowieso schon eher spärlich vorhandenen Stillgewässer auf der Gemarkung verlandet und stark verschattet sind: „Sie haben so nur noch wenig Nutzen für Amphibien und andere Wasserlebewesen. Nur gesunde Gewässer schaffen Artenreichtum.“ Auch bei der Pflege der Entwässerungsgräben entlang der Äcker und Wege gibt es Verbesserungspotenzial: „Etwa der Zeitpunkt der Mahd, die sollte nicht wie in Köngen üblich im Hochsommer erfolgen.“ Wird erst mit Herbst gemäht und nicht zum Zeitpunkt der Blüte der zahlreichen Pflanzen rund um die Gräben, sei schon viel gewonnen, so Deuschle weiter.

Es gibt aber auch bereits Erfolgsmeldungen: So wurden in einem neuen Biotop im Steinackertal am süd-westlichen Rand der Gemarkung bereits im zweiten Jahr stark gefährdete Arten wie einige Krötenarten nachgewiesen. Obendrein empfiehlt der Experte auch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit: „Vor allem bei größeren Eingriffen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Risikogebiet: Zecken-Saison startet – Immer mehr Borreliose-Fälle im Kreis Ludwigsburg

Risikogebiet Zecken-Saison startet – Immer mehr Borreliose-Fälle im Kreis Ludwigsburg

Die Krankenkasse AOK Ludwigsburg/Rems-Murr warnt vor schwerwiegenden Erkrankungsrisiken nach einem Zeckenstich. Auch eine Impfung wird empfohlen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen gilt indes der Grundsatz der Freiwilligkeit. „Wir werden nach und nach überlegen, was machbar ist“, kündigte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz angesichts klammer Haushaltskasse an: „Es ist aber ein großes Anliegen der Verwaltung, einzelne Maßnahmen gemeinsam mit dem Gemeinderat auf den Weg zu bringen.“

Weitere Themen

Bei Filderstadt-Plattenhardt: Unfall auf B27 sorgt für Chaos im Berufsverkehr Richtung Stuttgart

Bei Filderstadt-Plattenhardt Unfall auf B27 sorgt für Chaos im Berufsverkehr Richtung Stuttgart

Vier Fahrzeuge kollidieren am Dienstagmorgen auf der B27 bei Plattenhardt in Fahrtrichtung Stuttgart. Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld im Berufsverkehr.
Von Matthias Kapaun
Brennpunkt Esslinger Bahnhof: Hat der Trinkertreff die Sicherheit erhöht oder die Szene verlagert?

Brennpunkt Esslinger Bahnhof Hat der Trinkertreff die Sicherheit erhöht oder die Szene verlagert?

Seit einem Jahr gibt es am Esslinger Bahnhof einen Treffpunkt für Menschen aus dem Obdachlosen- und Trinkermilieu. Was hat sich seitdem verändert?
Von Petra Pauli
Nürtingen: Nostalgie auf dem Teller – besondere Gastro-Events geplant

Nürtingen Nostalgie auf dem Teller – besondere Gastro-Events geplant

Alte Rezepte für Hausmannskost sucht der Nürtinger Gastronom Martin Dahl. In seinem Bistro soll mehr traditionell gekocht werden – zusammen mit Gästen.
Von Corinna Meinke
Zieglerstüble in Musberg: Diese Wirtin wird bald 85 – und schmeißt den Laden alleine

Zieglerstüble in Musberg Diese Wirtin wird bald 85 – und schmeißt den Laden alleine

Christel Lorenz wird bald 85 und führt ihre Gaststätte Zieglerstüble in Musberg allein. Eine Speisekarte oder eine Homepage gibt es nicht – das rustikale Lokal gilt als Geheimtipp.
Von Caroline Holowiecki
Esslinger Norden: Zwei Verdächtige gefasst – Fahrzeuge beschmiert und in Brand gesetzt

Esslinger Norden Zwei Verdächtige gefasst – Fahrzeuge beschmiert und in Brand gesetzt

Zwei jugendliche Tatverdächtige hat die Polizei in Esslingen gefasst. Sie sollen im Norden der Stadt Autos beschmiert und in Brand gesetzt haben.
Von Elisabeth Maier
Unfall bei Reichenbach: Leitplanken umgeworfen – Fahrer weicht Tier aus und baut Unfall

Unfall bei Reichenbach Leitplanken umgeworfen – Fahrer weicht Tier aus und baut Unfall

Weil er an einer Baustelle ausgewichen ist, verursachte ein Autofahrer am Montag auf der B10 bei Reichenbach einen Unfall. Er touchierte Leitplanken, ein anderer fuhr darüber.
Von Elisabeth Maier
Vorfall in Leinfelden-Echterdingen: Gefährliche Körperverletzung – Fahndung bisher erfolglos

Vorfall in Leinfelden-Echterdingen Gefährliche Körperverletzung – Fahndung bisher erfolglos

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen 21-jährigen Pforzheimer in Leinfelden angegriffen. Die Polizei ermittelt.
Von Rebecca Anna Fritzsche
Plochingen: Trauer um Gerhard Remppis: Ein Kämpfer für die Demokratie ist tot

Plochingen Trauer um Gerhard Remppis: Ein Kämpfer für die Demokratie ist tot

Der Plochinger Ehrenbürger und langjährige SPD-Politiker Gerhard Remppis wird am nächsten Dienstag, 3. März, beerdigt. Sein Leben hatte er der Allgemeinheit gewidmet.
Von Andreas Pflüger
Esslinger gegen virtuelle Gefahren: Kinder und Online-Gewalt: Damit die Cyberfalle nicht zuschnappt

Esslinger gegen virtuelle Gefahren Kinder und Online-Gewalt: Damit die Cyberfalle nicht zuschnappt

Gewalt, Pornografie, Hasskommentare: Im Internet lauern viele Gefahren – auch für Kinder und Jugendliche. Esslinger Eltern wollen etwas gegen diese Cyberrisiken tun.
Von Simone Weiß
KI schreibt in Deizisau mit: Die künstlich intelligente Protokollantin des Gemeinderats

KI schreibt in Deizisau mit Die künstlich intelligente Protokollantin des Gemeinderats

Der Gemeinderat in Deizisau lässt seine Sitzungen von einer künstlichen Intelligenz protokollieren. Seitdem habe sich einiges verbessert. Und: Das Programm versteht schwäbisch.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Köngen Baum Natur Gefahr Biotop Probleme Kreis Esslingen
 
 