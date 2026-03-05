In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen Unbekannte in Lichtenwald in eine Grundschule und einen Kindergarten ein. Beute machen sie keine, hinterlassen aber hohen Sachschaden.

Einen Gesamt-Sachschaden von rund 21.000 Euro haben Unbekannte an einer Grundschule und einem Kindergarten in Lichtenwald (Kreis Esslingen) verursacht. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Grundschule zwischen den Lichtenwalder Ortsteilen Thomashardt und Hegenlohe ein. Auch ein Kindergarten in der Straße Im Gänswasen wurde Ziel ihres Einbruchs.

Die Polizei in Plochingen ermittelt Demnach schlugen die Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.50 Uhr an der Schule ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort wurde eine Bürotür aufgehebelt und mehrere Rollcontainer nach Stehlenswertem durchsucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf schätzungsweise 15.000 Euro.

In den Kindergarten brachen die Unbekannten zwischen 16.40 Uhr und sieben Uhr auf dieselbe Weise ein. Auch hier gab es augenscheinlich kein Stehlgut. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 6000 Euro.

Das Polizeirevier in Plochingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.