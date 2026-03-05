In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen Unbekannte in Lichtenwald in eine Grundschule und einen Kindergarten ein. Beute machen sie keine, hinterlassen aber hohen Sachschaden.
05.03.2026 - 12:30 Uhr
Einen Gesamt-Sachschaden von rund 21.000 Euro haben Unbekannte an einer Grundschule und einem Kindergarten in Lichtenwald (Kreis Esslingen) verursacht. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Grundschule zwischen den Lichtenwalder Ortsteilen Thomashardt und Hegenlohe ein. Auch ein Kindergarten in der Straße Im Gänswasen wurde Ziel ihres Einbruchs.