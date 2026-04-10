In Ostfildern treffen sich an diesem Wochenende, 11. und 12. April, Hobby- und Berufspaläontologen. Im Kubino findet eine der größten Fossilien-Messen Europas statt.

Wo wäre eine Fossilien-Messe besser aufgehoben als im Kreis Esslingen? Immerhin gehört der Kreis Esslingen mit seinen großen Vorkommen an Posidonienschiefer zu den wichtigsten Fundorten in Deutschland. Versteinerte Ichthyosaurier, Flugsaurier, prähistorische Krokodile und auch die weltgrößte Seelilienkolonie wurden hier gefunden.

In den zwei Steinbrüchen in Holzmaden und Ohmden können kleine und große Fans des Erdzeitalters Jura selbst Hammer und Meißel schwingen, um die Ammoniten, Belemniten und Muscheln freizulegen – seltener auch versteinertes Holz oder Zähne und Knochen von Fischsauriern.

Das bietet die Fossilien-Börse in Ostfildern

Passend dazu findet im Kubino in Ostfildern am Wochenende, 11. und 12. April, die Fossilien-Börse statt. Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr bieten laut Veranstalter zahlreiche Händler Fossilien, Sammlerzubehör und paläontologische Fachliteratur an. Die Fossilien-Börse gehöre zu den größten Messen ihrer Art in Europa und sei ein Treffpunkt für Hobby- und Berufspaläontologen.

Der Eintritt kostet am Samstag zehn Euro, am Sonntag fünf. Besucher, die Samstag schon da waren, müssen sonntags nichts mehr bezahlen. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist der Eintritt frei. Mehr Informationen unter: www.fossilien-boerse.de

Wer lieber selbst auf die Suche gehen möchte, kann den Schiefersteinbruch Kromer besuchen, der Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Urweltsteinbruch Holzmaden ist immer Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet – die Öffnungszeiten gelten auch für Feiertage. Dort gibt es auch eine kleine Ausstellung.

Nur unweit entfernt davon gibt es im Urweltmuseum Hauff viele spektakuläre Funde aus der Region zu sehen. Das Prunkstück der Ausstellung ist die bereits erwähnte größte Seelilienkolonie der Welt.