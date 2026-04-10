In Ostfildern treffen sich an diesem Wochenende, 11. und 12. April, Hobby- und Berufspaläontologen. Im Kubino findet eine der größten Fossilien-Messen Europas statt.
10.04.2026 - 11:56 Uhr
Wo wäre eine Fossilien-Messe besser aufgehoben als im Kreis Esslingen? Immerhin gehört der Kreis Esslingen mit seinen großen Vorkommen an Posidonienschiefer zu den wichtigsten Fundorten in Deutschland. Versteinerte Ichthyosaurier, Flugsaurier, prähistorische Krokodile und auch die weltgrößte Seelilienkolonie wurden hier gefunden.