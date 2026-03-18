Kreis Esslingen: „Eine heikle Stelle für uns“ – Bahn plant markanten Neubau in Wendlingen

Der gewählte Standort beim Wendlinger Bahnhof zwischen dem Unterboihinger Schloss und den Bahngleisen ist prominent, das Grundstück ist im Besitz der Bahn. Bedienstandorte (BSO) sind Teil der Betriebssteuerungsstrategie (BSS) der „Digitalen Schiene Deutschland“ (DB InfraGO AG), um den Zugverkehr effizienter, digitaler und zentraler zu steuern. Auch in Wendlingen plant die Bahn die Errichtung eines solchen Standorts, wie DB-Planbereichsmanagerin Stephanie-Saskia Hejral kürzlich den Gemeinderat in Kenntnis setzte.