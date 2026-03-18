Kreis Esslingen: „Eine heikle Stelle für uns“ – Bahn plant markanten Neubau in Wendlingen

Der gewählte Standort beim Wendlinger Bahnhof zwischen dem Unterboihinger Schloss und den Bahngleisen ist prominent, das Grundstück ist im Besitz der Bahn. Bedienstandorte (BSO) sind Teil der Betriebssteuerungsstrategie (BSS) der „Digitalen Schiene Deutschland“ (DB InfraGO AG), um den Zugverkehr effizienter, digitaler und zentraler zu steuern. Auch in Wendlingen plant die Bahn die Errichtung eines solchen Standorts, wie DB-Planbereichsmanagerin Stephanie-Saskia Hejral kürzlich den Gemeinderat in Kenntnis setzte.

„Das ist eine heikle Stelle für uns“, wie Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel offen zugab – entstehen soll dort nämlich ein über 20 Meter hohes Gebäude, sprich es wird sehr dominant sein. Da die Bahn an der Stelle aber privilegiert ist, wird es keine Einwände geben: „Das Grundstück ist im Eigentum der Bahn und sie hat dort Planungshoheit“, bestätigte Weigel.

Neubau an ein wichtige Punkt für Wendlingen

Markus Lämmle, als erster Beigeordneter der Stadt für das Bauamt zuständig, betonte, wie wichtig es sei, über das Vorhaben der Bahn auf dem neuesten Stand zu bleiben: „Öffentliche Beteiligung ist uns sehr wichtig, etwa Informationen, wann die Bauarbeiten konkret starten oder falls sich Änderungen ergeben.“ Die Lage hinter dem Schloss sei ein wichtiger Punkt für die Stadt, ergänzte Weigel: „Auch wenn es um das äußere Erscheinungsbild des Neubaus geht, da sollten wir uns abstimmen.“

„Das Grundstück ist im Eigentum der Bahn und sie hat dort Planungshoheit.“ Steffen Weigel, Bürgermeister Wendlingen

Aktuell ist das betreffende Grundstück an einen örtlichen Schrott- und Metallgroßhandel vermietet, der es als Lagerplatz nutzt. „Aber der Schrottplatz fällt weg, dem Mieter wurde bereits gekündigt“, sagte DB-Frau Hejral. Die Bahn plant voraussichtlich Mitte/Ende 2028 mit dem Bau zu beginnen, die Baupläne sollen zeitnah bei den zuständigen Stellen eingereicht werden.

Der Neubau soll auf dem Gelände hinter dem Schloss in Unterboihingen entstehen. Foto: Horst Rudel/Archiv

Bahn plant weitere Neubauten in Kornwestheim und Mühlacker

Bereits in diesem Jahr stehen schon einige Umweltmaßnahmen an, da es auf dem Areal ein größeres Eidechsenvorkommen gibt, auch weitere vorbereitende Arbeiten wie die Anpassung von Oberleitungen müssen vor dem Baustart noch abgehakt werden. Für die Arbeiten an den Oberleitungen ist laut Hejral eine Sperrpause für März 2027 beim Eisenbahnbundesamt angemeldet.

Entstehen soll ein bis zu dreistöckiges Gebäude mit einer Länge von 54 Metern und einer Breite von 17 Meter, das teilweise bis zu 23 Meter hoch ist.

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Im Rahmen der „Digitalen Schiene Deutschland“ plant die Bahn einen weiteren Bedienstandort in Kornwestheim zu erstellen, dazu kommt der Neubau eines Technikstandorts in Mühlacker.