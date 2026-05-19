Ein Gegenstand beschädigt am Montag eine Gasleitung bei Bauarbeiten in Großbettlingen. Einsatzkräfte sperren die Umgebung ab, räumen Häuser und evakuieren 35 Menschen.
19.05.2026 - 09:11 Uhr
Ein Schaden an einer Gasleitung sorgte am Montagmorgen für einen Einsatz der Rettungskräfte in Großbettlingen (Kreis Esslingen). Bei Bauarbeiten in der Grafenberger Straße fiel kurz vor neun Uhr ein Gegenstand auf eine freigelegte Gasleitung, die daraufhin zerbarst, so die Polizei. Anschließend strömte Gas aus dem Leck.