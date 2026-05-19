Ein Gegenstand beschädigt am Montag eine Gasleitung bei Bauarbeiten in Großbettlingen. Einsatzkräfte sperren die Umgebung ab, räumen Häuser und evakuieren 35 Menschen.

Ein Schaden an einer Gasleitung sorgte am Montagmorgen für einen Einsatz der Rettungskräfte in Großbettlingen (Kreis Esslingen). Bei Bauarbeiten in der Grafenberger Straße fiel kurz vor neun Uhr ein Gegenstand auf eine freigelegte Gasleitung, die daraufhin zerbarst, so die Polizei. Anschließend strömte Gas aus dem Leck.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Umgebung ab und räumten Häuser im Umkreis von 50 Metern. Betroffen waren etwa 25 Haushalte. Etwa 35 Personen mussten vorläufig in zwei öffentlichen Gebäuden untergebracht und betreut werden.

Nach polizeilichen Angaben konnte der Netzbetreiber die Gasleitung rasch abstellen. Nachdem anschließende Messungen der Feuerwehr negativ ausgefallen waren, kehrten die Bewohnenden nach etwa einer halben Stunde in ihre Wohnungen zurück und die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Gasleitung wird laut Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr Großbettlingen war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, darunter auch der Messtrupp aus Ostfildern, im Einsatz.