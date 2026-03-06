Kreis Esslingen Gewaltdelikte im öffentlichen Raum machen Frauen Angst
Viele Frauen fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher. Die Angst vor Übergriffen, Belästigungen oder Raubüberfällen ist real. Was sagt die Kriminalitätsstatistik?
Viele Frauen fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher. Die Angst vor Übergriffen, Belästigungen oder Raubüberfällen ist real. Was sagt die Kriminalitätsstatistik?
Baden-Württemberg gehört zu den sichersten Bundesländern. Nach Angaben des Landesinnenministeriums ist die Zahl der Straftaten 2025 erneut gesunken auf rund 522.000 Fälle landesweit, bei einer Aufklärungsquote von 60,5 Prozent. Die Kriminalitätsbelastung liegt bei 4.643 Straftaten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (ohne ausländerrechtliche Verstöße). Der Landkreis Esslingen schneidet im Vergleich mit 3.716 Gesamtstraftaten deutlich besser ab.