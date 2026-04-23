Vor der eigenen Haustür treffen Welten aufeinander, findet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Kreis Esslingen. Und rechnet vor: Es gebe 246 Einkommensmillionäre im Landkreis . Gleichzeitig hätten 224 000 Menschen einen Job – vor allem im Handwerk, in der Industrie und in der Dienstleistung. Damit kämen im Landkreis Esslingen 911 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auf einen Menschen, der ein Einkommen von mindestens einer Million Euro pro Jahr hat. Die NGG Stuttgart beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg und der Arbeitsagentur.

„So sieht das Gefälle zwischen Normal- und Spitzenverdienern im Kreis Esslingen aus. Die einen krempeln die Ärmel hoch, um über die Runden zu kommen. Die anderen verdienen ihr Geld überwiegend an der Börse und mit Unternehmensgewinnen“, meint Magdalena Krüger. Die Geschäftsführerin der NGG Stuttgart warnt dabei „vor einer zunehmenden sozialen Schieflage im Kreis Esslingen“.

„Gold-Statuslevel“ für wenige, Existenzkampf für viele

Es gehe nicht darum, dass die einen mehr Geld hätten als die anderen, so Krüger. Es gehe darum, dass wenige im „Gold-Statuslevel“ leben. Und dass immer mehr trotz eines Vollzeitjobs darum kämpften, genug Geld für Miete, Sprit und Lebensmittel zusammenzubekommen.

Manche Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Foto: Foto: NGG | Nils Hillebrand

Die Gewerkschafterin appelliert jetzt an die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD aus dem Landkreis Esslingen und der Region, beim anstehenden Reformpaket der Regierungskoalition einen „sozialen Kurs zu halten“. Magdalena Krüger: „Es geht darum, Menschen, die Tag für Tag arbeiten, nicht noch weiter abzuhängen. Denn sie sind die breite Mehrheit und tragen die Hauptlast: Lohn- und Mehrwertsteuer drücken enorm.“ Erbschaften und Vermögen würden dagegen nur 1,1 Prozent des gesamten Steueraufkommens bringen.