Kreis Esslingen Gewerkschaft: So viele Einkommensmillionär gibt es im Kreis
Im Kreis Esslingen kommt auf 911 Beschäftigte ein Einkommensmillionär. Die Gewerkschaft NGG warnt vor wachsender sozialer Schieflage. Was fordert die Gewerkschaft?
Im Kreis Esslingen kommt auf 911 Beschäftigte ein Einkommensmillionär. Die Gewerkschaft NGG warnt vor wachsender sozialer Schieflage. Was fordert die Gewerkschaft?
Vor der eigenen Haustür treffen Welten aufeinander, findet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Kreis Esslingen. Und rechnet vor: Es gebe 246 Einkommensmillionäre im Landkreis . Gleichzeitig hätten 224 000 Menschen einen Job – vor allem im Handwerk, in der Industrie und in der Dienstleistung. Damit kämen im Landkreis Esslingen 911 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auf einen Menschen, der ein Einkommen von mindestens einer Million Euro pro Jahr hat. Die NGG Stuttgart beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg und der Arbeitsagentur.