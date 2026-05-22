Kreis Esslingen: Grombira oder Jabira? So schwätzt mr auf den Fildern - und so in Esslingen

Sprache ist Identität und Identifikation, und nicht nur die Sprache selbst, sondern auch die verschiedenen Dialekte. Das weiß auch Rudolf Bühler, der zurzeit an einem spannenden Projekt im Landkreis Esslingen arbeitet: einem schwäbischen Sprachatlas.

Bühler ist Geschäftsführer des Dachverbands der Dialekte Baden-Württemberg und hat bereits einen Sprachatlas für das Land Baden-Württemberg erstellt. Darüber kam die Idee auf, tiefer zu gehen, und das gleiche für einzelne Landkreise zu tun. Freudenstadt, Rottweil, und nun Esslingen. „Wir gehen auf die Verwaltungen zu und fragen nach Kontaktpersonen vor Ort“, beschreibt Bühler das Vorgehen. Die Leute, die sich zur Befragung eignen, müssen am Ort aufgewachsen sein – „und Lust dazu haben“.

Der Landkreis schwätzt schwäbisch - aber wie?

Und dann gibt es eine Liste an Wörtern, die abgefragt wird: Wie sprechen Sie dieses Wort aus? 300 Fragen zu einzelnen Wörtern, zu Grammatik, zu Satzteilen, zu Ausdrücken. Wie sprechen Sie „ich habe“ aus? Sagen Sie „i han“ oder „i hab“? Was ist das Wort für Kartoffeln – Grombira oder Erdäpfel? Und Bühler fragt nach: Haben Sie das schon immer so gesagt? Haben die Eltern, die Großeltern das anders gesagt oder gleich?

Rudolf Bühler, Geschäftsführer Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg, hat sich mit vielen Menschen im Landkreis unterhalten, um den Sprachatlas zu erstellen. Foto: Kurt Buehler/privat

In 80 Ortschaften war Rudolf Bühler unterwegs, hat mit 200 Menschen Gespräche geführt. Die Gespräche sind ausgewertet, und die Karten sind erstellt. Ende Oktober soll im Verlag Regionalkultur der „Kleine Sprachatlas für den Landkreis Esslingen“ erscheinen. Dort sind bereits die Ausgaben für Freudenstadt und Rottweil erschienen. „Das Buch ist zum Durchblättern und Schmökern gedacht, man kann aber auch jede Seite einzeln lesen“, erklärt Rudolf Bühler.

Und so hat sich etwa herausgestellt, dass manche Wörter im ganzen Landkreis gleich gesprochen werden, etwa Feuer: „Fuier“, sagt der ganze Landkreis Esslingen. Beim Wort „zieht“ ist das Nord-Süd-Gefälle im Landkreis ersichtlich, berichtet Bühler weiter von seinen Erkenntnissen. Im nördlichen Teil des Landkreises sagt man „ziahgt“, auf den Fildern „zuiht“. Einen kleinen Handbesen nennt der nördliche Teil des Landkreises Kehrwisch, der südliche Teil nennt ihn Kairwisch. Und auch die Kartoffeln spalten sich auf: Im nördlichen Teil sagt man „Grombira“, im südlichen „Erdbira“, und „Jabira“ auf den Fildern. Auch das Wort „trägt“ hat eine Besonderheit: In Esslingen sagt man „drecht“. Der Rest des Landkreises spricht „drägt“. Ebenso interessant: „Fenschter“ sagt man zumeist in den größeren Städten, aber in Esslingen hat sich – trotz zweifelsfreier Stadtgröße – „Feaschter“ erhalten.

Woran das liegt, lässt sich kaum nachvollziehen. Fest steht, dass sich der Dialekt wandelt, genauso wie sich Sprache allgemein wandelt. „Ich sage immer: Solange der Dialekt noch stirbt, geht’s ihm gut, denn er ist noch da“, sagt Rudolf Bühler, der übrigens selbst Alemanne ist. „Der Dialekt verändert sich nur.“

Dialekt zuhause, Dialekt in der Fremde

Zum Beispiel das Wort für breit im Schwäbischen: Früher sagte man auf den Fildern „broad“. Heute sagt man „broit“. „Die Jungen schwätzen anders als ihre Großeltern, aber das war schon immer so“, sagt Bühler, „die Großeltern sprechen auch anders als ihre Großeltern.“ Es stimme aber, dass junge Leute weniger Dialekt sprächen, „das liegt auch an der größeren Mobilität“: Sie ziehen an andere Orte und hören dort andere Formen der Sprache. „Oft gibt es eine innerliche Mehrsprachigkeit“, erklärt Bühler, „die Jungen sprechen weniger Dialekt am neuen Wohnort oder im Beruf, aber wenn sie nach Hause kommen zu Familie und Freunden, dann sprechen sie mehr Dialekt.“ Zuhause sei der Dialekt Identität, man gehört damit dazu, „woanders ist der Dialekt das Fremde, das Andere.“

Sprachatlas für den Landkreis Esslingen

Der Sprachatlas für den Landkreis Esslingen erscheint im November im Verlag Regionalkultur. Der Dachverband der Dialekte richtet außerdem die Mundartmesse Dialecta 26 aus, die von 26. bis 28. Juni auf den Heimattagen in Oberkirch stattfindet. Rudolf Bühler selbst ist dabei, außerdem auch Markus Zipperle, die aktuelle Stimme von „Äffle und Pferdle“, und Elena Seeger, die das moderne Schwabentum besingt. Das Programm steht auf www.dachverband-dialekte.de. fri