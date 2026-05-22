Kreis Esslingen Grombira oder Jabira? So schwätzt mr auf den Fildern - und so in Esslingen
Dass im Landkreis Esslingen Schwäbisch gesprochen wird, ist kein Geheimnis. Aber was zum Beispiel das Wort für Kartoffeln ist - das unterscheidet sich doch.
Dass im Landkreis Esslingen Schwäbisch gesprochen wird, ist kein Geheimnis. Aber was zum Beispiel das Wort für Kartoffeln ist - das unterscheidet sich doch.
Sprache ist Identität und Identifikation, und nicht nur die Sprache selbst, sondern auch die verschiedenen Dialekte. Das weiß auch Rudolf Bühler, der zurzeit an einem spannenden Projekt im Landkreis Esslingen arbeitet: einem schwäbischen Sprachatlas.