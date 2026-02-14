Auf der Hochwanger Steige kommt ab dem 16. Februar großes Gerät zum Einsatz. Die Verbindungsstraße zwischen Lenningen und Hochwang (Kreis Esslingen) bleibt eine Woche gesperrt.
14.02.2026 - 10:00 Uhr
Die Hochwanger Steige bei Lenningen muss während der Faschingsferien vom 16. bis 20. Februar komplett gesperrt werden. Grund dafür sind Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Gehölzarbeiten. Die Umleitungsstrecken für den Autoverkehr sind ausgeschildert. Die rund 700 Einwohner der Anfang der 50er Jahre erbauten Siedlung Hochwang müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.