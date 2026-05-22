Kreis Esslingen: In Kirchheim verbirgt sich ein historischer Schatz

Einen Lilienfein-Garten zu besitzen, war Ende des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert sozusagen der letzte Schrei. Wer sich zu Württembergs Hautevolee zählte, ließ seinen Villengarten von Lilienfein & Sohn planen und anlegen: Borst, Cotta, Daimler, Franck, Bleyle, Kohlhammer, Mauthe – die Reihe gut betuchter Industrieller und Kaufleute, die sich von dem Stuttgarter Gartenbauunternehmen ein grünes Refugium anlegen ließ, ist lang und illuster.

Der Landschaftsarchitekt Thomas Hauptmann hat an der Wiederentdeckung des Werks der einst namhaften Landschafts- und Gartenarchitekten Albert Lilienfein senior und junior in den vergangenen Jahren intensiv gearbeitet. Mit viel Akribie hat der 63-jährige Nürtinger in ganz Württemberg und Süddeutschland nach Lilienfein-Gärten gefahndet. Zutage gefördert hat er mehr als 230 Privatgärten, öffentliche Anlagen, Parks und Friedhöfe, die von Vater und Sohn Lilienfein zwischen 1871, dem Gründungsjahr des Stuttgarter Gartenbau-Unternehmens, und dem Zweiten Weltkrieg angelegt wurden.

Mauerschmuck -Impression aus dem Lilienfein-Garten. Foto: Markus Brändli

Der Villengarten des Fabrikanten Ludwig Prem diente offenkundig repräsentativen Zwecken

Allein in Kirchheim unter Teck konnte Hauptmann zehn Anlagen der Gartenarchitekten nachweisen, darunter auch den Villengarten des Fabrikanten Ludwig Prem, Mitinhaber der Kirchheimer Eisengießerei Grüninger und Prem. Anders als die meisten Lilienfein-Gärten, die längst nicht mehr oder allenfalls in Fragmenten existieren, ist der Garten der Familie Prem nahezu unverändert erhalten. Ein verborgener Schatz mitten in Kirchheim.

Für unsere Zeitung haben die heutigen Besitzer die sonst verschlossenen Tore zu ihrem Anwesen geöffnet. Uneinsehbar liegt der Garten hinter einer Gründerzeitvilla entlang einer viel befahrenen Straße. Wo genau in Kirchheim, soll ungenannt bleiben. Der Fabrikant Ludwig Prem hatte Villa und Grundstück nach dem Ersten Weltkrieg erworben. Angelegt worden sei der Garten, sagt Thomas Hauptmann, in jedem Fall vor 1928.

Vom Lärm der Straße dringt kaum etwas in den Garten

Tritt man in dieses grüne Refugium ein, umschließt augenblicklich Ruhe den Betrachter. Vom Lärm der Straße dringt kaum etwas in den Garten. Im Zentrum der über 17 Ar großen Anlage breitet sich eine fast rechteckige Rasenfläche aus, um die ein Kiesweg in einem langen Bogen herumführt und den exklusiven Charakter des Gartens verstärkt. Zwischen dem Weg und der das Grundstück abschließenden hohen Mauer bildet alter Baumbestand eine zusätzliche Barrikade zu den Nachbargrundstücken. Niedrige Gehölz und Staudenpflanzungen, zwischen denen neben Topfpflanzen hier und da kleine Gartenskulpturen versteckt sind, runden das elegante Gartenbild ab.

Gartenpavillion – eine weitere Impression aus dem Lilienfein-Garten. Foto: Markus Brändli

Neben einem hölzernen offenen Gartenpavillon, in dem heute ein Jugendstilfenster eingelassen ist, speiste früher ein Brunnen einen kleinen Wasserlauf, der in einem Teich mündete, so beschreibt Thomas Hauptmann ein ursprünglich vorhandenes Detail des Prem-Gartens, das heute verschwunden ist. Die Beschreibung des Gartens ist Teil einer mit Unterstützung des Schwäbischen Heimatbunds erschienenen Dokumentation der in ganz Süddeutschland gefundenen Lilienfein-Gärten.

Eine mit Pflanzen überwachsene Pergola ist verschwunden

Ebenfalls verschwunden ist eine mit Pflanzen überwachsene Pergola entlang eines weiteren Kieswegs, der südlich vom Haus liegt. Elf steinerne Säulen erinnern noch an diesen Wandelgang, der im heißen Sommer Schatten bot. An der die Pergola begrenzenden Mauer sind hier große gusseiserne Ofenplatten mit Bildmotiven angebracht, die an den einstigen Mitinhaber der Kirchheimer Eisengießerei erinnern. Nicht nur an dieser Stelle ähnelt das Streifen durch diesen historischen Garten einer Zeitreise in eine lange vergangene Epoche.

Thomas Hauptmann vermutet, dass der Garten von Albert Lilienfein junior angelegt wurde, da dessen Vater bereits 1922 gestorben war. Die Anlage sei Beispiel für eine „typische Villagartengestaltung jener Zeit“ sagt Hauptmann. Von dem im 19. Jahrhundert noch verbreiteten landschaftlichen Garten unterscheidet sich dieser architektonische Garten vor allem durch seine geometrische Anlage. Ein Garten also, der erkennbar bereits erweiterter Wohnraum ist und, in diesem Fall, wie dieser unübersehbar repräsentative Funktion hatte.

Dieser Beitrag ist Teil einer kleinen Serie, die sich den letzten noch existierenden Lilienfein-Gärten in Stuttgart und der Region widmet. Die Dokumentation „Die Gartenarchitekten Albert Lilienfein & Sohn“ ist zum Selbstkostenpreis von 15 Euro zzgl. Versandkosten direkt bei Thomas Hauptmann erhältlich. E-Mail: hauptmann@plan-landschaft.de