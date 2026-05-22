Kreis Esslingen In Kirchheim verbirgt sich ein historischer Schatz
Die Stuttgarter Gartenarchitekten Lilienfein & Sohn planten einst Gärten und Parks für Gottlieb Daimler und andere Industrielle. Einer davon ist in Kirchheim erhalten.
Die Stuttgarter Gartenarchitekten Lilienfein & Sohn planten einst Gärten und Parks für Gottlieb Daimler und andere Industrielle. Einer davon ist in Kirchheim erhalten.
Einen Lilienfein-Garten zu besitzen, war Ende des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert sozusagen der letzte Schrei. Wer sich zu Württembergs Hautevolee zählte, ließ seinen Villengarten von Lilienfein & Sohn planen und anlegen: Borst, Cotta, Daimler, Franck, Bleyle, Kohlhammer, Mauthe – die Reihe gut betuchter Industrieller und Kaufleute, die sich von dem Stuttgarter Gartenbauunternehmen ein grünes Refugium anlegen ließ, ist lang und illuster.