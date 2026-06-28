Was als provisorische Übernahme geplant war, wurde zur Lebensaufgabe: Ingrid Eisele betreibt seit 20 Jahren den Kiosk im Neuhausener Freibad.
28.06.2026 - 15:00 Uhr
Delfin oder Kirsche - das ist am Kiosk des Freibads in Neuhausen oft die Frage. „Die Kinder haben heute die Qual der Wahl“, sagt Ingrid Eisele lachend. Schon bei Fruchtgummis seien die Kleinen wählerisch. Bei ihrem Vater, dem das Bädle in der Entenstraße früher gehörte, sei das anders gewesen. Da gab es nur wenig zum Naschen, etwa Schaumwaffeln oder Lakritze. Seit 20 Jahren betreibt die Neuhausenerin den Kiosk in einer Holzhütte in dem kleinen Freibad mitten im Ortskern.