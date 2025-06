Brennendes Essen – und kurz darauf steht das Badezimmer in Flammen: Im Kreis Esslingen geht ein Löschversuch nach hinten los. Zwei Bewohner werden dabei verletzt.

red/dpa 09.06.2025 - 13:23 Uhr

Am Montagmorgen bricht in einem Mehrparteienhaus in der Kirchstraße in Denkendorf ein Brand aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll Essen in der Küche angebrannt sein, welches sich zu einem Feuer entwickelte.