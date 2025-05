Am Dienstagabend überquerte ein 35-Jähriger die Gleise am Plochinger Bahnhof und griff anschließend einen Lokführer an.

red 28.05.2025 - 13:33 Uhr

Am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) soll ein Mann am Dienstagabend die Gleise überquert haben, um den abfahrenden Zug nicht zu verpassen. Darauf angesprochen griff er den Lokführer an.